Володар Золотого м'яча заселфився з Мілевським. ФОТО

Не так давно Артем Мілевський повернувся в брестське Динамо і вже встиг відзначитися гольовою передачею в товариському матчі з китайським Гуанчжоу Евергранд.

У підсумку, білоруська команда перемогла своїх опонентів з рахунком 2:0.

Після гри футболіст сфотографувався з тренером клубу суперників - легендарним Фабіо Каннаваро.

"Фабіо відмінно виглядає", - прокоментував фото нападник.

Переглянути цей допис в Instagram Obigrali milionerrov$$$😂😂😂😂😂Fabio🔝vigliadet,skaji kaban? @mr_pankov_aleksandr_official Допис, поширений timi1010 (@timi1010) 1 Лют 2019 р. о 7:06 PST

Джерело - Чемпіон.

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