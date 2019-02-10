Володар Золотого м'яча заселфився з Мілевським. ФОТО

Не так давно Артем Мілевський повернувся в брестське Динамо і вже встиг відзначитися гольовою передачею в товариському матчі з китайським Гуанчжоу Евергранд.
У підсумку, білоруська команда перемогла своїх опонентів з рахунком 2:0.
Після гри футболіст сфотографувався з тренером клубу суперників - легендарним Фабіо Каннаваро.
"Фабіо відмінно виглядає", - прокоментував фото нападник.
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Obigrali milionerrov$$$😂😂😂😂😂Fabio🔝vigliadet,skaji kaban? @mr_pankov_aleksandr_official
Джерело - Чемпіон.
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