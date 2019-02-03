Супербоул-2019: чим вражатиме найдорожча спортивна подія року

У США поєдинок прирівнюється до національного свята.

У ніч проти 4 лютого в Атланті відбудеться 53-й в історії Супербоул – фінальний поєдинок чемпіонату США з американського футболу. Цього року головний трофей Національної футбольної ліги розіграють Нью Інгленд Петріотс і Лос-Анджелес Реймс.

Супербоул це не лише свято американського футболу, а й головна медійна подія в США. Цей матч акумулює величезні гроші, включно з призовими гравців, квитками, правами на трансляцію, споживчими витратами фанатів, гонорарами зірок, які виступають у перерві поєдинку.

Аналітики Forbes стверджують, що Супербоул є найдорожчим спортивним брендом, адже всього за день приносить понад 600 млн доларів доходу. Таку прибутковість можна порівняти з фіналами Чемпіонатів світу з футболу або церемоніями відкриття і закриття Олімпійських ігор.

Кожен з членів команди переможця Супербоула -2019, за даними Forbes, отримає 118 тисяч доларів призових, що на 6 тисяч більше, ніж минулого року. Невдахам фінального поєдинку дістануться по 59 тисяч доларів кожному. Проте, для гравців в американський футбол це не такі вже й фантастичні суми. Середня річна зарплата в клубах НФЛ, найбагатшої спортивної ліги світу, становить близько 2 мільйонів доларів.

Супербоул приваблює навіть людей, які далекі від спорту. Багато хто дивиться трансляцію, щоб побачити неймовірні рекламні ролики у перервах матчу. На виробництво роликів витрачаються шалені гроші: фантастичні спецефекти, зірковий акторський склад, найдорожчі сценаристи. Приголомшливо, але, згідно з дослідженням агентства Kantar Media, вартість 30-секундного рекламного ролика під час Супербоула-2019 становитиме понад 5,2 мільйона доларів!

У перерві фінального матчу НФЛ глядачів розважають найвідоміші світові зірки. У різний час на Супербоулі виступали Мадонна, Бейонсе, Кеті Перрі, Майкл Джексон, Пол Маккартні, The Rolling Stones, Джанет Джексон, Джастін Тімберлей, Red Hot Chili Peppers, Coldplay, Леді Гага.

Цього року хедлайнером шоу стане гурт Maroon 5, а допомагати їм будуть репери Біг Бой і Тревіс Скотт. Традиційний гімн перед початком матчу виконає популярна соул-співачка Гледіс Найт.

Супербоул посідає дев’ятнадцять позицій у двадцятці найпопулярніших трансляцій за всю історію американського телебачення. У США щороку за подією спостерігають близько 100 мільйонів глядачів.

Впродовж Супербоул-вікенда жителі США з’їдають майже 1,5 млрд курячих крилець і близько 13 млн великих піц, запиваючи все це незліченною кількістю пива.

А ось на трибуни стадіону потрапити дуже складно, вартість найдешевшого квитка становить 3-4 тисячі доларів, а найдорожчий може коштувати понад 70 тисяч. Під час гри на великих екранах стадіону традиційно транслюються привітання різних знаменитостей, від чинного президента США до музикантів, легенд світового футболу, науковців.

Ще однією цікавинкою цьогорічного Супербоула має стати виступ групи підтримки Лос-Анджелес Реймс. Уперше в історії фіналів НФЛ жіночий колектив доповнять чирлідери-чоловіки. На початку сезону у групі підтримки команди з’явилися Квінтон Перон і Наполеон Джінніс, ці хлопці "заряджатимуть" публіку і під час фіналу.

Для трансляції матчу телекомпанія CBS, яка у 20-те буде офіційним бродкастером Супербоула, планує залучити 115 камер. Завдяки чотирьом камерам з підтримкою технології доповненої реальності, а також декільком камерам надвисокої чіткості - форматів 8К і 4К, фанати зможуть спостерігати за грандіозною подією у суперякості.

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