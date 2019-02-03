Найжахливіше фото дня. Гравцю Редінга наступили на обличчя бутсою. 18+

Нападник Редінга Нелсон Олівейра отримав травму під час домашнього матчу проти Астон Вілли в рамках 30-го туру Чемпіоншипа.

Захисник гостей Тайрон Мінгз боровся з 27-річним португальцем. В результаті нападник упав на спину, а Мінгз за інерцією наступив йому на обличчя.

Олівейра був доставлений в лікарню.

В одному з минулих сезонів Мінгз також наступив на обличчя Златану Ібрагімовичу, коли той виступав за Манчестер Юнайтед.

Джерело - Чемпіон.

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