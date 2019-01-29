Бех порадувала Мережу відвертим декольте. ФОТО

Українська легкоатлетка Марина Бех, яка не так давно знялася для чоловічого календаря, порадувала своїх підписників у Instagram відвертим селфі.

На фотографії дівчина позує в чорному купальнику з глибоким декольте і халаті:

"Цінуйте ваші дні відпочинку", - написала срібна призерка ЧЄ-2018.

Нагадаємо, що Світоліна знялася в еротичній фотосесії.

Джерело - Чемпіон.

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