Бех порадувала Мережу відвертим декольте. ФОТО

Українська легкоатлетка Марина Бех, яка не так давно знялася для чоловічого календаря, порадувала своїх підписників у Instagram відвертим селфі.
На фотографії дівчина позує в чорному купальнику з глибоким декольте і халаті:
"Цінуйте ваші дні відпочинку", - написала срібна призерка ЧЄ-2018.
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Enjoy your days of rest🙈 . . . . #photo #rest #niceday #resttime #ukraine #bukovel #fit
Нагадаємо, що Світоліна знялася в еротичній фотосесії.
Джерело - Чемпіон.
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