Легенда дня: Хабі Алонсо - 37

Сьогодні, 25-го листопада, 37 років виповнилося легендарному іспанському півзахиснику - Хабі Алонсо.

За свою кар'єру Алонсо виграв чимало титулів за найкращі команди світу.

У пасиві іспанця дві Ліги Чемпіонів, чемпіонат Німеччини та Іспанії, а також два тріумфи на чемпіонаті Європи і звитяга на мундіалі.

До вашої уваги найкращі дії легендарного опорного півзахисника:

Джерело - Чемпіон.

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