Неймовірні дальні постріли від гравців Наполі. ВІДЕО

На одному з тренувань Наполі гравці італійської команди продемонстрували неймовірну здатність пробивати штрафні удари.
Спочатку вінгер неаполітанців Лоренцо Інсьньє зробив неймовірний постріл прямо в дев'ятку, чим здивував Дріса Мертенса.
А потім півзахисник Аллан зробив чотири удари і усі були точні і потужні.
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Джерело - Чемпіон.
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