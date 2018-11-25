Неймовірні дальні постріли від гравців Наполі. ВІДЕО

На одному з тренувань Наполі гравці італійської команди продемонстрували неймовірну здатність пробивати штрафні удари.

Спочатку вінгер неаполітанців Лоренцо Інсьньє зробив неймовірний постріл прямо в дев'ятку, чим здивував Дріса Мертенса.

А потім півзахисник Аллан зробив чотири удари і усі були точні і потужні.

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Джерело - Чемпіон.

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