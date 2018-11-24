Тоттенгем - Челсі: Прогноз матчу АПЛ

Сьогодні, 24-го листопада Тоттенгем зустрінеться з Челсі в рамках 13-го туру АПЛ.

Для обох команди перемога дуже важлива, адже в разі поразки чи нічиї Арсенал наблизиться впритул до зони Ліги Чемпіонів.

Після 2014/15-го року це протистояння стало дуже принциповим. За останні 6 ігор команди забивали мінімум 3 голи в матчі, лише одного разу "шпори" перемогли з рахунком 2:0.

Тому дуже ймовірно, що обидві команди заб'ють. Букмекерська контора Фаворит дає на такий результат коефіцієнт 1.53.

З іншого боку видно, що Челсі виглядає цього року свіжіше і бере очки легше, тому і на перемогу "пенсіонерів" кф трохи менше - 2.4, проти 3-ох на Тоттенгем.

Однак команда Маурісіо Почетіно славиться саме грою на результат, тому я б зробив ставку, що Челсі не програє в цьому матчі.

І тут можна ризикнути - або поставити на подвійний результат, тоді ми отримаємо коефіцієнт 1.37 - це означає, що ми виграємо у разі перемоги Челсі та нічиї.

Якщо поставити на результат без нічиї, то нас задовольняє лише перемога Челсі - це кф 1.73, а в разі рівного рахунку нам повернуть поставлені гроші.

Джерело - Чемпіон.

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