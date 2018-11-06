Мій профіль

Інтер зіграє з Барселоною, Наполі з ПСЖ. Усі матчі ігрового дня Ліги чемпіонів

Сьогодні 09:42 672
Світоліна: Я готова очолити світовий рейтинг
Сьогодні 14:11 505
Шевченко назвав склад на Словаччину та Туреччину
Вчора 19:43 2269
Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО
Вчора 13:11 2534
Усик прилетів у Британію на бій з Белью
Вчора 12:59 1555
Чотири українки закінчили тенісний сезон в ТОП-100
Вчора 09:36 1588
Зваблива і неперевершена. Світоліна вразила образами у черговій фотосесії. ФОТО
Вчора 08:25 4030 1
Шахтар - Динамо: головні підсумки українського класіко
04.11.2018 16:03 3725 1
Усик полетів у Британію на бій з Белью
04.11.2018 15:04 3817
Сестри Кіченок здійняли над собою трофей малого Підсумкового турніру. ФОТО
04.11.2018 14:53 1441
Навколо спорту
Блоги
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 16:16 242
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 15:53 247
Легенда дня: хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу. ВІДЕО
Легенда дня: хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 22:39 841 1
Найкращі голи Олега Блохіна за Динамо в Єврокубках. ВІДЕО
Найкращі голи Олега Блохіна за Динамо в Єврокубках. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 19:33 1322
Голи, пропущені в додатковий час в розрахунок не беру - топ-20 вогняних цитат Блохіна
Голи, пропущені в додатковий час в розрахунок не беру - топ-20 вогняних цитат Блохіна Андрій Твердохліб
Вчора 18:01 1197
Підтримка маленького фаната Ниви підірвала Мережу. ВІДЕО
Підтримка маленького фаната Ниви підірвала Мережу. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 13:33 1474
Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО
Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 13:11 2534
Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО
Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 22:00 1362
Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51
Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51 Phillip Hess
04.11.2018 21:13 715
Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО
Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 17:29 1829
Неймовірний гол від гравця Райо, який зрівняв рахунок у матчі з Барселоною. ВІДЕО
Неймовірний гол від гравця Райо, який зрівняв рахунок у матчі з Барселоною. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 17:00 1950
Страшна травма Яремчука, людям зі слабкими нервами краще не дивитися. ФОТО
Страшна травма Яремчука, людям зі слабкими нервами краще не дивитися. ФОТО Phillip Hess
04.11.2018 13:20 14141
Як Іньєста та Подольські розривають японський чемпіонат. ВІДЕО
Як Іньєста та Подольські розривають японський чемпіонат. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 12:51 863
Безглузда симуляція Фреда, від якої хочеться сміятися. ВІДЕО
Безглузда симуляція Фреда, від якої хочеться сміятися. ВІДЕО Phillip Hess
03.11.2018 21:45 1937
Рекорд навіки. Легендарному українському стрілку - 51!
Рекорд навіки. Легендарному українському стрілку - 51! Андрій Твердохліб
03.11.2018 21:20 1903 2
Тайсон випросив для Кендзьори червону картку. Як це було. ВІДЕО
Тайсон випросив для Кендзьори червону картку. Як це було. ВІДЕО Андрій Твердохліб
03.11.2018 21:07 2385
Фантастичний гол Коваленка, який приніс гірникам перемогу в грі з Динамо. ВІДЕО
Фантастичний гол Коваленка, який приніс гірникам перемогу в грі з Динамо. ВІДЕО Андрій Твердохліб
03.11.2018 19:45 3576
Шапаренко забив гол у роздягальню Шахтарю. ВІДЕО
Шапаренко забив гол у роздягальню Шахтарю. ВІДЕО Андрій Твердохліб
03.11.2018 18:04 1413
Шахтар - Динамо: Фонсека vs Хацкевич. ВІДЕО
Шахтар - Динамо: Фонсека vs Хацкевич. ВІДЕО Phillip Hess
03.11.2018 15:27 1420
Згадати все: Мілевський принизив Шахтар, Суркіс вибачився. ВІДЕО
Згадати все: Мілевський принизив Шахтар, Суркіс вибачився. ВІДЕО Андрій Твердохліб
03.11.2018 13:02 2705
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:57 Футбол Барселона і Реал сперечаються за юного боснійця 141
16:47 Футбол Президент УПЛ знає як вирішити конфлікт Динамо та телеканалів Футбол1/2 169
16:26 Футбол Ярмоленко: Готуюся до тренерської роботи 338
16:16 Блог Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО 242
15:55 Футбол Володар Золотого м'яча на межі банкрутства 2237
15:53 Блог 35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО 247
15:37 Теніс Світоліну нагородили найвищим спортивним званням України 355
15:19 Футбол Лідер Динамо цікавий в Німеччині 1583
14:55 Бокс Дерев'янченко: В Усика немає перспектив у супервазі. ВІДЕО 1168
14:46 Теніс Світоліна зіграє за збірну України в Кубку Федерації-2019 422
14:32 Футбол Хавбек Карпат кращий за Неймара - Wyscout 724
14:15 Футбол Колишній головний тренер Шахтаря: Коваленко - футболіст з низьким інтелектом 2106 3
14:11 Теніс Світоліна: Я готова очолити світовий рейтинг 505
13:54 Футбол Маліновський в Динамо - брехня - Франков 678
13:35 Футбол Луческу хоче зіграти два матчі проти України 1083 1
13:34 Футбол Дивитися онлайн Наполі - ПСЖ: пряма трансляція 6.11.2018 219
13:30 Футбол Дивитися онлайн Атлетіко - Боруссія Д: пряма трансляція 6.11.2018 225
13:09 Футбол Інтер заробить рекордну суму за матч проти Барселони 516
12:53 Футбол Гравець Шахтаря став найкращим футболістом місяця в УПЛ. ФОТО 616
12:39 Футбол Коваленко прокоментував виклик до збірної 757
12:14 Фехтування Харлан пропустить етап Кубку світу 351
11:51 Біатлон Фуркад скаржиться на фінансування збірної Франції 297
11:36 Футбол Наполі - ПСЖ: де дивитися матч Ліги чемпіонів 324
11:18 Футбол Конте судитиметься з Челсі 537
10:57 Футбол Ювентус хоче підписати найкращого футболіста світу 1038

35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО

Сьогодні 15:53 Максим Буйдин 247 0
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО

Тридцять років тому дніпропетровський Дніпро вперше в своїй історії завоював титул чемпіона Радянського Союзу!

Про що мріяли вболівальники Дніпропетровська перед стартом нового сезону? Напевно, про те, щоб команда виконала поставлене перед нею завдання - потрапила до шістки кращих команд чемпіонату, тим самим повторивши клубне досягнення, встановлене ще в 1972 році Дніпром Валерія Лобановського.

По ходу сезону, крім вирішального матчу зі Спартаком, у Дніпра було ще два ключових поєдинка, які згодом відзначав тренерський штаб команди. У першому колі було обіграно в гостях мінське Динамо 2:1, яке на той момент було чинним чемпіоном країни. Саме після цього матчу, незважаючи на 11-е місце, команда повірила в свої сили, повірила, що їй під силу будь-які звершення.

Завершивши перше коло на 5-му місці, завдання Дніпра були скориговані - спробувати зачепитися за медаль. Про те, що це може бути щось краще бронзи думок особливих не було. Але почалася переможна серія з ключовим матчем в Кутаїсі. За хвилину до фінального свистка Погорєлов дальнім ударом вивів гостей уперед - 3:2, після чого у ворота Дніпра був призначений пенальті, але Краківський парирував м'яч на кутовий. Після цієї перемоги Дніпро вперше очолив турнірну гонку і до кінця чемпіонату так і не поступився першого місця.

За іронією долі в останньому турі календар звів двох лідерів Дніпро і Спартак в очному поєдинку в Дніпропетровську. Господарі випереджали москвичів на два очки, тому їх влаштовувала і нічия. Спартак же тільки в разі перемоги міг розраховувати на "золотий матч".

І ось на 16-й хвилині Ділай відібрав м'яч в центрі поля і зробив передачу на правий фланг, де Протасов, незважаючи на оточення двох захисників, зумів перевести м'яч уздовж воріт, куди набігав неприкритий ніким Таран. Дасаєв кинувся прикривати ближній кут, але 11-й номер Дніпра відправив м'яч у дальній - 1:0.

Зовсім скоро Дніпро забив другий м'яч. Атака господарів почалася з того, що Кузнєцов буквально вирвав м'яч у суперника і відкотив його під удар Литовченко. Той пробив сильно, але на шляху м'яча став захисник. М'яч відскочив до Тарана, який з полулета встромив сферу під перекладину - 2:0. Гості явно не очікували від Дніпра такої прудкості.

Але Спартак не та команда, яка могла дозволити собі легко нокаутувати, що вона і довела в матчі з Астон Віллою. Костянтин Бєсков підсилив атаку, випустивши Швєцова замість Позднякова. Знову блискуче зіграв Краківський, який зреагував на небезпечний удар Гаврилова. Ще до перерви Гладилин під гострим кутом відмінним різаним ударом послав м'яч у дев'ятку, а незабаром після відпочинку він же, поки Черенков, Родіонов і Гаврилов маневрували в лінії атаки, висунувся з глибини поля і в падінні вразив ворота Дніпра вдруге ... У ці хвилини гості явно перехопили ініціативу, але біля своїх воріт самовіддано діяли Багмут, Лисенко і особливо Пучков. І в цей момент стадіон вибухнув. Литовченко перехопив м'яч в центрі поля і видав рейд по правому флангу, завершивши його навісом уздовж штрафного майданчика Спартака, а там шуліками на м'яч летіли обидва форварда Дніпра - з двох Олегів першим встиг замкнути пас Таран, який оформив хет-трик.

У ці хвилини, здалося, що Дніпро вже не втримати. Спартак, звичайно, опирався, але перед натиском господарів встояти не зміг. Та й трибуни продовжували гнати своїх улюбленців вперед: "Чи потрібен гол! Потрібен гол! "У ці півгодини Дніпро був ближче до того, щоб збільшити свою перевагу, ніж спартаківці - відігратися. Продовжував терзати оборону гостей Таран, якому допомагав тепер уже Лютий. За 8 хвилин до кінця матчу Таран мав шанс забити свій четвертий м'яч у матчі, але в зіткненні з суперником впав у чужому карному майданчику - арбітр пенальті не зафіксував. Однак, коли через пару хвилин ситуація повторилася з Віктором Кузнецовим, його повний тезка в чорному одязі бігом кинувся до 11-метрової позначки ...

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()