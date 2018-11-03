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Рекорд на віка. Легендарному українському стрілку - 51!

Сьогодні 21:20 Андрій Твердохліб 522 1
Рекорд на віка. Легендарному українському стрілку - 51!

3 листопада свій 51-й день народження святкує легендарний український стрілок Микола Мільчев.

Мільчев завоював звання олімпійського чемпіона зі стендової стрільби на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї, набравши 150 очок із 150 можливих (олімпійський рекорд), повторивши світовий рекорд.

На Олімпійських іграх 2004 року в Афінах, набравши 121 очко поділив 9-14 місця. На Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні, набравши 109 очков посів 32 місце.

На Олімпійських іграх 2016 в Ріо-де-Жанейро пробився до бронзового фіналу і посів 4 місце поступившись спортсмену з Кувейту.

До вашої уваги сюжет телеканалу Інтер про українську легенду світового спорту.

Джерело - Чемпіон.

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