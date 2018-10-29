Погба розбігався перед пенальті довше, ніж Усейн Болт пробігає 100-метрівку. ВІДЕО

У півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба є фірмова манера - він довго дріботить перед пробиттям пенальті, перетворюючи звичайний розбіг в повноцінний арт-перфоманс.

У матчі з Евертоном ця фішка досягла апогею. Погба розганявся так довго, що особливо допитливі вболівальники зафіксували цікавий факт:

Усейн Болт швидше побігає 100 метрів, ніж француз проходить пару кроків до 11-метрової позначки.

Джерело - Чемпіон.

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