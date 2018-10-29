Бостон Red Sox - чемпіони Світової серії MLB. ВІДЕО

Ред Сокс здобули перемогу над Доджерс і стали переможцями Світової серії - фіналу Головної ліги бейсболу (MLB), в якій зустрічаються кращі клуби Національної та Американської бейсбольних ліг.

У п'ятому матчі серії Бостон обіграв команду з Лос-Анджелеса, а загальний рахунок серії до чотирьох перемог став 4:1

Світова серія, MLB

5-й поєдинок

Доджерс - Ред Сокс 1: 5 (1: 2, 0: 0, 0: 0, 0: 0, 0: 0, 0: 1, 0: 1, 0: 1, 0: 0)

Бостон дев'ятий раз в історії виграв Світову серію.

Для Доджерс це друга поразка поспіль - минулого року вони в семи матчах поступилися Х'юстон Астрос.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua