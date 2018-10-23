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Ліга чемпіонів. Шахтар - Манчестер Сіті: анонс та прогноз матчу

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Такий Арсенал ви не бачили давно: фантастична комбінація від канонірів. ВІДЕО
П'єр-Емерік Обамеянг

У 9-му турі англійської Прем'єр-ліги зустрічалися Лестер та Арсенал. Перемогу в матчі здобули каноніри із рахунком 3:1.

Саме 3-ій м'яч Арсеналу запам'ятався найбільше. Після шикарної комбінаційної атаки м'яч у пусті ворота відправив Обамеянг.

Нагадаємо, що футбольний матч Чемпіоншипу перетворився в регбійний поєдинок.

Раніше нестаріючий Дрогба відзначився божевільною гарматою в чемпіонаті США.

Джерело - Чемпіон.

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