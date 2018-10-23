Попадет ли Тоттенхэм в топ-4 АПЛ по итогам сезона?

В последнее время "Тоттенхэм" приучил своих болельщиков к регулярной игре в Лиге чемпионов. Однако сейчас конкуренция в английской премьер-лиге обострилась до предела, поэтому даже завоевать место в четверке будет крайне непросто.

Летом "шпоры" не провели ни одного трансфера, что может сыграть с ними злую шутку. Слишком короткая скамейка запасных – это одна из причин того, что подопечные Поччетино хоть и показывают атакующую игру, но не могут выиграть даже одного трофея.

Впрочем, все большее влияние оказывают предыдущие подписания. Так, Лукас Моура отлично смотрится на старте сезона, уже забив несколько важных голов. Привычно высокую результативность демонстрирует и Харри Кейн. Пожалуй, главным достижением трансферной кампании от "шпор" можно считать сохранение всех лидеров. Сон, Эриксен, Алли – все они остались в составе команды, а это значит, что Тоттенхэм вновь будет претендовать на высокие места.

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Шансы команды на место в зоне Лиги чемпионов

Уже со старта нового сезона в английском чемпионате образовалась группа лидеров, которые, вероятнее всего, и будут вести борьбу за золотые медали. В этом году это:

· "Челси";

· "Ливерпуль";

· "Манчестер Сити".

"Шпоры" уже с самого начала отпустили эти команды, их шансом на попадание в тройку призеров будет только осечка кого-либо из них. В это пока верится крайне слабо, поэтому сейчас "Тоттенхэму" следует сосредоточиться на борьбе за 4-ю позиции. Похоже, что в этом сезоне их главными конкурентами станет принципиальный соперник – лондонский "Арсенал".

Другая команда, которая могла бы претендовать на место в зоне Лиги чемпионов, – "Манчетер Юнайтед". Клуб смотрится откровенно разобрано в первой части сезона, поэтому уже сейчас сложно представить себе, что "красные дьяволы" смогут побороться за высокие места. У "Тоттенхэма" же есть хороший сыгранный состав, которому по силам добиться поставленного результата. Многое будет зависеть от того, как много сил у "шпор" будет отнимать выступление в Лиге чемпионов. Игра на несколько фронтов пока дается команде достаточно тяжело.

На длинной турнирной дистанции возможны самые неожиданные сюрпризы, поэтому вполне вероятно, что мы еще сможем увидеть клуб в числе призеров. Однако, чтобы на это реально рассчитывать, команде необходимо выходить на трансферный рынок и укреплять свой состав уже зимой.

Джерело - Чемпіон.

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