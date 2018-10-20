Початок легенди: 64 роки тому Динамо вперше виграло Кубок СРСР. ВІДЕО

64 роки тому київське Динамо виграло свій перший трофей вищого ешелону, Кубок СССР.
Розпочали свій шлях кияни з 1/16 турніру.
Першим суперником Динамо був вільнюський Спартак.
Динамівці без проблем розібрались з литовцями, вигравши 4:2.
У 1/8 відбулося протистояння, яке згодом стало культовим, Спартак Москва - Динамо Київ.
Динамо на виїзді здобуло переконливу перемогу 3:1 і пройшло далі.
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У чвертьфіналі киянам протистояла ще одна московська команда, ЦСКА.
Лише у додатковий час Динамо вирвало перемогу 1:3 та вийшло до півфіналу.
У 1/2 киянам протистояв ще один російський гранд - пітерський Зеніт.
У фіналі київське Динамо протистояло єреванському Спартаку.
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Дві столичні команди влаштували шоу перед московськими фанатами футболу.
У першому таймі кияни вийшли вперед, завдяки голу голу Терентьєва. На початку другої половини гри Спартак зрівняв рахунок.
За 20 хвилин до кінця поєдинку Михайло Коман забив вирішальний гол і здобув перший елітний трофей для Динамо.
Нагадаємо, колишній футболіст Динамо не проти повернутися в Україну.
Джерело - Чемпіон.
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