Той хто хотів бути потрібним. Пам'яті Олега Базилевича

16 жовтня не стало природженого інтелігента, легендарного футболіста і тренера Олега Базилевича.

Олег Петрович завжди був красномовною людиною. Саме такими його історіями та висловлюваннями ми вирішили з вами поділитися.

1. Базилевич міг і не стати футболістом. Лише за збігом обставин Олегу довелося познайомитися з Лобановським:

"У той період у містах СРСР відкривалися футбольні школи для молоді. Мені пощастило: я потрапив у перший набір щойно створеної в столиці ФШМ, де через рік звела доля мене з Валерієм Лобановським... Мама сподівалася, що я вступлю до університету на філософський факультет, а батько, звичайно, був упевнений, що я піду по його стопах - в будівельний інститут. Я вдячний старшому тренеру ФШМ Володимиру Миколайовичу Балакіну, який спеціально прийшов до нас додому, щоб поспілкуватися з батьками".

2. Про життя під час німецько-радянської війни:

"Ми з мамою, бабусею і сестрою покидали Київ восени 1941 року. У метушні на вокзалі мене... загубили. Відчуття було дике - море народу і нікого з рідних. Я інстинктивно зрозумів, що бігти нікуди не треба, і стояв як укопаний. До тих пір, поки мене не знайшла бабуся. В евакуації ми жили в передгір'ї Тянь-Шаню. Я ніколи не забуду: бачиш своїх - ось вони йдуть, піднімаються, а потім зникають. Спуск, новий підйом, і ти знову нікого не бачиш. Для мене, трирічного, це був шок ... Жити довелося у важких умовах, у землянці. Я сильно захворів, близько місяця перебував у комі. Вижив дивом, завдяки неймовірним зусиллям мами, завдяки її любові...".

3. Базилевич був одружений протягом 40 років. Про дружину згадував лише теплими словами. А що за історія зі знайомством:

"Пам'ятаю, в той день, 27 серпня 1961-го, я відпросився у Соловйова (старший тренер київського Динамо) з бази на пару годин, щоб відвезти квитки на футбол батькам і друзям. Тоді В'ячеслав Дмитрович суворо напучував: "Тільки швидко, ніде не затримуйся". По дорозі дві дівчини симпатичні голосували - чому не підкинути? Познайомилися. Одну з попутниць звали Тетяною, виявилася вона студенткою другого курсу Київського театрального інституту імені Карпенка-Карого. На крутому повороті - та ще, немов за іронією долі, саме біля Палацу одружень, - я її загубив ... Про щось розповідаючи і при цьому жестикулюючи, вона випадково ліктем натиснула на дверну ручку і ... випала з заднього сидіння Москвича. Я відвіз її в лікарню і, звичайно, як порядна людина, потім провідав ... Ми прожили разом більше сорока років".

4. В 1964 році Базилевич у півфіналі Кубка СРСР забив гол у ворота московського Спартака, за який отримав нагороду - Московський комсомолець. Приз вручався тому, хто забив найгарніший гол у сезоні.

"Цей трофей до сих пір у мене зберігається. На ньому навіть ціна є - два рубля сорок копійок. До речі, в той рік саме київське Динамо завоювало Кубок Радянського Союзу. До слова, знаєте історію цього призу? Розповім. Кубок був зроблений в тридцяті роки з простої кришталевої крюшонніцу, купленої головою футбольної федерації в найближчому московському магазині. До посудини припаяли підставку і кришку, на яких гравірували назви команд-переможниць після кожного фіналу. У 1964-му місця на кришці майже не залишалося. Зате в сам Кубок вміщалося багато шампанського! Мені лише раз в житті вдалося ковтнути благородного напою з тієї крюшонніиці. Ніколи не забуду цей смак, смак перемоги...".

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5. Про особливості роботи з Лобановським у Динамо в 1974-76 роках.

"Так, іноді ми навіть сперечалися, але це були творчі суперечки, і в них народжувалася істина. На мій погляд, у нас дійсно був унікальний історичний експеримент. Тому мені дуже боляче, коли команду 1975 року (перемога в Кубку кубків і Суперкубку Європи) називають командою Лобановського. Коли я йшов у Динамо з посту головного тренера Шахтаря, я ніколи б не пішов на роль другого тренера. А Валерій ніколи б мені цього не запропонував. Наші стосунки і рівень нашого професіоналізму це виключали. Я дуже сподіваюся, що історія розставить все на свої місця".

6. Багато Базилевич говорив про Лобановського. Вони не тільки разом створили "динамівське чудо", а й були відданими друзями, вдало доповнюючи один одного.

"Незадовго до смерті Лобановського мені розповіли випадок. Йшов матч чемпіонату України. Важка гра, нічого не клеїться. Васильович в перерві зайшов в роздягальню, грізно оглянув усіх. Потім раптом розсміявся, махнув рукою і вийшов за двері. У другому таймі Динамо від суперника не залишило каменя на камені. Керівники клубу покликали адміністратора: "Що в перерві сказав футболістам Лобановський, раз вони так заграли?" - "Нічого". - "Як?! А що він робив в роздягальні?"-" Зайшов, розсміявся і пішов".

7. 11 серпня 1979 року відбулася авіакатастрофа в якій загинув основний склад ташкентського Пахтакора, тренером якого був Базилевич.

"Я не полетів в тому нещасливому Ту-134 по чистій випадковості. Команда вирушила на гру до Мінська. А я, попередньо узгодивши це з Ібрагімовим, вилетів на два дні раніше з тим розрахунком, щоб опинитися в Мінську в день гри дубля... Було 11 серпня, День фізкультурника, ми разом дивилися фінал Кубка СРСР: Динамо (Тбілісі) - Динамо (Москва). Телефона в нашому номері не було, в двері постукала покоївка і сказала, що мені терміновий дзвінок із Ташкента. Мені якось відразу стало не по собі, знаєте, таке відчуття тривоги ... Телефон стояв на першому поверсі в адміністратора. На дроті був Мірзаолім Ібрагімов. Його голос тремтів. Стримуючи ридання, він промовив страшні слова, які до сих пір не вкладаються в голові: "Команда загинула ... Добре, хоч ти з ними не полетів..." Зв'язок урвався, я пам'ятаю, що вхопився за стійку адміністратора, продовжуючи тримати в руці телефонну трубку, до кінця не усвідомлюючи незворотність і жах того, що сталося. Страшніше звістки бути не могло... Реакція була вегетативною, було відчуття, що мене облили крижаною водою. Як дістався до номера - не пам'ятаю...".

8. У Базилевича велияезна кількість нагород:

"Раніше всі трофеї зберігалися у мене вдома. Але ту квартиру я продав і купив іншу, а всі нагороди перевіз на дачу. Ніяк не можу викроїти час, щоб привести колекцію в порядок. До слова, після переможного 1975 року спеціально для кожного з динамівців на заводі Антонова виготовили міні-копії завойованого нами Кубка кубків. Досі зберігаю. А ось копія Суперкубка Європи до мене так і не потрапила. Видно, хтось перехопив по дорозі. Що ж стосується спогадів, то жити ними ще рано. Адже футбол і все, що з ним пов'язано - не спогади. Це все моє життя ...".

9. Про себе легендарний тренер та футболіст говорив:

"Жорсткий характер - це про мене? Допомагала любов до того, чим я займався. А любити - це означає віддавати, а не брати. Віддавати все, чим володієш: час, сили, почуття, знання ... Мені допомагала віра в людей, в успіх, в правильність принципів, якими я керувався".

10. На питання: "Якби існувала таблетка для безсмертя, скористалися б такою можливістю?" Базилевич відповів:

"Ні в якому разі! Я хотів би гідно прожити той час, який мені відведено долею, і бути в ньому потрібним".

Так він і прожив. Порядною людиною, гарним сім'янином, відданим другом, великим тренером та прекрасним футболістом.

Джерело - Чемпіон.

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