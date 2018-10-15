8 найкращих команд в історії АПЛ. ФОТО

Зовсім нещодавно BBC оголосила 8 найкращих команд в історії АПЛ.

До їх переліку входять склади 4-х клубів у різні часи.

Голосування проводили експерти, наприклад, екс-захисник Арсеналу Ян Райт, екс-нападник МанЮнайтед, Вес Браун та інші.

Також, свій голос міг залишити кожен бажаючий на сайті BBC.

Загалом список виглядає так:

8. Арсенал 1997-1998

Це був перший повний сезон для Арсена Венгера, в якості головного тренера Арсеналу.

У середині сезону складалося враження, що для канонірів цей сезон стане провальним, адже вони відставали від лідера, Манчестер Юнайтеда, на 12 пунктів.

Але "каноніри" зробили неможливе і виграли той чемпіонат. Він став історичним для Арсеналу та АПЛ загалом.

Арсен Венгер став першим зарубіжним тренером, який виграв АПЛ, а його команда оформила золотий дубль.

7. Манчестер Юнайтед 1994-1995

Це чемпіонство також передували приходу легендарної французької особистості в історії клубу.

Звісно мова йде про Еріка Кантону, який сенсаційно перейшов до МЮ за 1.2 млн фунтів з Лідсу.

Але як показала історія, Юнайтед придбали не просто хорошого гравця, а короля Манчестера.

Для МЮ ця перемога стала першою за 26 років, а Кантона забив 18 голів і став найкращим гравцем сезону.

6. Челсі 2009-2010

Цей сезон також був дебютним для тренера. Тепер це був Карло Анчелотті в Челсі.

Папа Карло зміг в своєму першому сезоні зміг обійти МЮ на один пункт в чемпіонаті, а також побити рекорд за кількості голів за сезон, 103.

5. Челсі 2004-2005

У 2004 Челсі розпочало свій славетний шлях від середняка до топ клуба.

З приходом Жозе Моурінью Челсі відразу виграло перший титул АПЛ за 50 років, обійшовши непереможний Арсенал на 12 пунктів, але про це згодом.

4. Манчестер Юнайтед 2007-2008

Цій легендарній команді не вистачило лише 4 відсотки щоб потрапити в топ-3, але імена говорять самі за себе.

Той Манчестер був неймовірним, на кожній позиції грали легенди, але це був не найкращий МЮ в історії.

Цей сезон завершився золотим м'ячем Роналду, МЮ виграв АПЛ в третій раз поспіль, а також здолав Челсі у фіналі московського ЛЧ.

3. Манчестер Сіті 2017-2018

У трійку найкращих увірвалася тогорічна банда з Манчестера.

"Городяни" провели неймовірний сезон та побили чимало рекордів:

Найбільше перемог: 32

Найбільше перемог поспіль: 18

Найбільше перемог на виїзді: 16

Найбільша кількість голів: 106, що перевершує рекорд Челсі під керівництвом Анчелотті.

Краща різниця м'ячів: +79, ще один побитий рекорд Челсі 2009-2010

Максимальний відрив від другого місця: 19

2. Арсенал 2003-2004

Той самий непереможний Арсенал посів друге місце, програвши найкращій команді лише один відсоток.

Той сезон став найкращим для "канонірів" у історії, після чого пішов повільний спад, що призвело до звільнення Венгера у минулому році.

Арсенал виграв 26 матчів і 12 провів у нічию, жодної поразки, це досягнення досі не підкорився жодній команді і навряд чи підкориться у найближчі часи.

1. Манчестер Юнайтед 1998-1999

Неймовірна банда Сера Алекса Фергюсона, яка оформила перший требл в історії клубів АПЛ.

Та сама легендарна команда, яка забила Баварії 2 голи за хвилину і виграла Лігу Чемпіонів.

Цей МЮ обігнав непереможний Арсенал на 1 відсоток, але не можливо сказати, що це несправедливо.

Кількість балів, які здобули команди:

Манчестер Юнайтед 1993-94 - 2%

Арсенал 1997-98 - 2%

Манчестер Юнайтед 1998-99 - 30%

Арсенал 2003-04 - 29%

Челсі 2004-05 - 5%

Манчестер Юнайтед 2007-08 - 11%

Челсі 2009-10 - 3%

Манчестер Сіті 2017-18 - 15%

Інші - 3%

Джерело - Чемпіон.

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