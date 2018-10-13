Персона дня: Старостяку 45

Сьогодні, 13-го жовтня свій 45-й день народження святкує легенда донецького Шахтаря Михайло Старостяк.

За "гірників", правий захисник, провів 211 матчів і забив 1 гол.

Також, Старостяк провів 17 матчів за збірну України.

Загалом Михайло Володимирович здобув 4 Кубка України, а також одного разу ставав чемпіоном країни.

Наприкінці кар'єри Старостяк догравав у Азербайджані, де зміг здобути бронзу чемпіонату.

Джерело - Чемпіон.

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