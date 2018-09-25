Полтавці бігали вночі. Неймовірно круте видовище. ФОТО

Полтавський клуб любителів бігу Running club Poltava завершив сезон своїх бігових івентів довгоочікуваним дійством – нічним забігом Полтавська ніч. Цьогоріч він був ще більш велелюдним, цікавим, атмосферним та об’єднуючим, адже до заходу долучалися цілими сім’ями та колективами. Кожен учасник отримав позитивні емоції та незабутні враження. Ми ж пропонуємо вам підбірку найяскравіших моментів з Полтавської ночі-2018.

Полтавська ніч стала наймасовішим нічним забігом України: на старт дистанцій 5 та 10 км вийшло понад 350 учасників.

Фаєр-шоу вже вдруге запалило нічний забіг у Полтаві. Але цього разу видовище було ще більш ефектним та тематичним стараннями Art show INDIGO. Кульмінацією дійства став вогняний напис Полтавська ніч.

Володимир Билим став володарем 2 місця на 10-кілометровій дистанції, поступившись лідеру 4 секундами! На трасі він впустив ліхтарика, зупинився та повернувся за ним. Можливо, саме цього втраченого часу на вистачило, щоб стати переможцем забігу. Напередодні старту співорганізатор та ведучий Валерій Ручка жартома порівняв ліхтарик з чіпом. Але, як кажуть у кожному жарті лише доля жарту. Тож ліхтарики тримали при собі. І недарма – адже хоч він і не виконує функцій фіксатора результатів, та є головним символом та прикрасою Полтавської ночі.

До речі, торік на Полтавській ночі-2017 Володимир Билим теж посів друге місце, але на дистанції 5 км.

На цьогорічній Полтавській ночі переможці встановили два рекорди траси: у 2017 році перше місце на 10 км виборов Павло Леонов з результатом 35:32, у 2018 володар першого місця Павло Калініченко покращив цей час до 35:01. Торік Юлія Нехаєнко подолала 10 км за 47:38, цьогоріч – Ірина Калініченко за 41:57.

Організатори Полтавської ночі врахували побажання учасників клубних забігів і цього разу, окрім цінних подарунків, підготували грошові винагороди для переможців та призерів.

В індивідуальних забігах 5 та 10 кілометрів.

1 місце – 1000 грн

2 місце – 700 грн

3 місце – 500 грн

В командному забігу:

1 місце – 2000 грн

2 місце – 1500 грн

3 місце – 1000 грн

Володарі медалей Полтавська ніч-2018 розійшлися в думках, які саме пам’ятки зображені на нагородах. Особливо дизайн цікавив учасників з інших міст. Тож розставляємо крапки над і: на медалі можна побачити Пам’ятник українським козакам, ювілейний “Глобус Полтави”, Монумент слави, Краєзнавчий музей, Свято-Успенський собор, Хрестовоздвиженський монастир, Білу альтанку.

До речі, завдяки мідному забарвленню медаль Полтавської ночі порівняли з нагородою Нью-йоркського марафону.

На 5-кілометровій дистанції серед жінок член Running club Poltava Марина Франчук посіла перше місце, тоді як минулого року на Полтавській ночі 10 км вона подолала останньою.

"Полтавська ніч-2018 закінчилася, але обіцяємо: наступного року наш захід буде ще більш масовим, атмосферним, цікавим, з новинками та сюрпризами! А найголовніше, як і після минулорічного нічного забігу, ряди Running club Poltava почали поповнюватися новими любителями бігу. Пропонуємо і вам бігати не тільки на наших івентах, а й на постійних тренуваннях – щовівторка та щочетверга о 6:30 на стадіоні Ворскла (у холодну пору року – манеж), та щосуботи на runday (стежте за анонсами місця і часу проведення на сторінці https://www.facebook.com/running.club.poltava/).",- говорять оганізатори забігу.

Джерело - Running club Poltava.

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