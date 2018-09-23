Диво-гол у Чемпіоншипі,який вразив усіх. ВІДЕО

Гравець Астон-Вілли, Джон МакГін, забив диво гол у ворота Шеффілд Венсдей, але результату це не принесло.
Його команда програла 2:1, але він зміг забити дальнім ударом, який влучив у поперечину, а потім м'яч відлетів у ворота.
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We don’t want to exaggerate but this may be the best goal EVER scored! 🤯 - Take a bow @avfcofficial’s John McGinn! 👏
Нагадаємо, Террі міг стати тренером Астон Вілли.
Джерело - champion.com.ua.
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