Легенда дня: 25 років тому Динамо в меншості розбило Барселону. ВІДЕО

15 вересня 1993 року в рамках Ліги чемпіонів київське Динамо вдома перемогла Барселону (3:1).

Слід зазначити, що кияни майже всю гру провели в меншості. На 20-й хвилині червону картку отримав Сергій Мізін.

Перемогу ж киянам принесли гол Шкапенка та дубль Леоненка.

Ліга чемпіонів

1/16 фіналу, 1-й матч

15 вересня, 1993 рік

Динамо - Барселона - 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 5 Шкапенко, 1:1 - 27 пенальті, Куман, 2:1 - 44 пенальті, Леоненко, 3:1 - 55 Леоненко

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua