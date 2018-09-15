Легенда дня: 25 років тому Динамо в меншості розбило Барселону. ВІДЕО

15 вересня 1993 року в рамках Ліги чемпіонів київське Динамо вдома перемогла Барселону (3:1).
Слід зазначити, що кияни майже всю гру провели в меншості. На 20-й хвилині червону картку отримав Сергій Мізін.
Перемогу ж киянам принесли гол Шкапенка та дубль Леоненка.
Ліга чемпіонів
1/16 фіналу, 1-й матч
15 вересня, 1993 рік
Динамо - Барселона - 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 5 Шкапенко, 1:1 - 27 пенальті, Куман, 2:1 - 44 пенальті, Леоненко, 3:1 - 55 Леоненко
Джерело - Чемпіон.
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