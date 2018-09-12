Світоліна святкує День народження: топ-10 гарячих фото тенісистки

12 вересня кращій тенісистці України Еліні Світоліній виповнилося 24 роки. Незважаючи на свій молодий вік, Еліна може похвалитися хорошими досягненнями в спорті.

За свою тенісну кар'єру Світоліна 14 разів ставала переможницею турніру WTA, переможниею одного юніорського турніру Великого шолома в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат Франції-2010); фіналісткою одного юніорського турніру Великого шолома в одиночному розряді (Вімблдон-2012); фіналісткою одного юніорського турніру Великого шолома в парному розряді (Вімблдон-2010).

Еліна активно ділиться особистими фото на своїй сторінці в Instagram.

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Джерело - Instagram Еліни Світоліної.

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