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Нурмагомедов VS Тіматі: історія конфлікту. ФОТО

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Нурмагомедов VS Тіматі: історія конфлікту. ФОТО

9 вересня в Дагестані повинен був відбутися концерт відомих виконавців лейбла Black Star Єгора Кріда і MC Doni. Для тих, хто не в курсі, артисти прославилися на російській поп- і реп-сцені завдяки хітам, в основному на тему любовних відносин, що нормально для жанру.

По мірі наближення концерту соцмережі артистів лейбла Black Star стрімко поповнювалися гнівними коментарями з боку жителів Дагестану.

У підсумку організаторам довелося скасувати виступ Крида, про що вони розповіли фанатам співака за допомогою поста в Instagram. Здавалося, на цьому не найкрасивіша історія могла б закінчитися, проте в ситуації вирішив взяти участь Хабіб Нурмагомєдов.

Чемпіон UFC у легкій вазі виклав у сторіз той самий запис організаторів (присвячений скасуванню концерту Кріда) і доповнив його власним коментарем: "Невелика втрата".

Реакція на цю історію, мабуть, найпопулярнішого вихідця з Дагестану у світі на даний момент не могла залишитися без уваги артистів із Black Star, і незабаром, бійцеві відповів засновник лейблу Тімур Юнусов. Він же Тіматі.

"Чув твої висловлювання про те, що повинні слухати в Дагестані, а що не повинні. Я сів і уважно проаналізував ті пісні, які співають місцеві артисти. Вони не сильно відрізняються від тих, що співають московські співаки. Я думаю, що твоя думка - чутки, які роздуває преса. Але після того як я заглянув до тебе в сторіз, я побачив, що ти говориш "невелика втрата" про те, що Крід і DONI не приїхали до Дагестану", - сказав Тіматі.

"Але є багато людей, які переживають через скасування концерту. В їхніх піснях немає закликів до екстремізму або насильства. Так, там є любовна лірика, вони можуть бути тобі неблизькі або можуть не подобатися. Але потрібно поважати чужу думку. Підтримувати хвилю, що артисти не повинні приїжджати, тому що вони не подобаються особисто тобі, це якось неправильно. Ми ж не закликаємо своїх фанатів не ходити на твої бої або ігнорувати якісь федерації. Як на мене, це нерозумно. У кожного бійця або артиста є свій глядач, так що я вважаю дискусії дурістю", - висловився Тіматі у відеозверненні в Instagram.

 
 
 
 
 
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@khabib_nurmagomedov

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

Що стосується самого співака, то і він не став мовчати.

"Не очікував, що один з моїх улюблених бійців Хабіб Нурмагомєдов буде проти мого концерту в Махачкалі. Може, для тебе і невелика втрата, але для людей, які люблять мої пісні, які стільки чекали концерт і купили квитки, втрата величезна. Ступінь очікування визначає те, що всі квитки були розпродані задовго до мого концерту! Я б не писав це тут, якби вся ця тема зі скасуванням не була б такою масштабною", - написав Крід у своєму Instagram на пост Хабіба.

 
 
 
 
 
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Не ожидал, что один из моих любимых бойцов @khabib_nurmagomedov будет против моего концерта в Махачкале. Ас-саляму алейкум , Хабиб. Может для тебя и не велика потеря, но для людей, которые любят мои песни, которые столько ждали концерт и купили билеты - потеря огромная. Степень ожидания определяет то, что все билеты были распроданы задолго до моего концерта! Я бы не писал это тут, если бы вся эта тема с отменой не обрела такой масштаб. P.S. С уважением и понимаем отношусь ко всем религиям, но так же считаю, что люди должны сами выбирать что им слушать, как одеваться и что любить. Менять мнение людей нужно своими примерами, а не байкотом и призывами, тем более которые могут создать неоправданный риск для гостей концерта. Столько угроз в свой адрес и в адрес моих поклонников я никогда ещё не получал. Моя музыка несёт Любовь, Радость и Праздник. Конечно в каждом муз стиле есть отступления и нюансы (мат, строки про секс, образы и тд.), которые слушатель опять же сам выбирает, слушать ему или нет. Главное, что в целом несёт за собой артист и как это влияет на жизнь людей! Люди же, которым нравится чьё-то творчество вправе это получить, а не оказываться заложниками чьего-то мнения, которое считается правильным для всего народа. С Уважением и Миром ко всем людям Республики. Надеюсь, что в скором времени ситуация поменяется, я дам концерт в Махачкале и подарю праздник всему городу ! Всем мир.

Публикация от Егор Крид (@egorkreed)

Багато хто чекав відповіді від Хабіба на висловлювання Тіматі і Єгора Кріда на його адресу, і атлет не змусив себе чекати. 

"Кожна тварина відповість за свої слова, просто мені не до вас. А якщо комусь не подобаються мої заклики, можете на них не відповідати, я нікого не примушую. Але говорити мені, типу, я не маю права на свою думку - це смішно. Якісь чорти не скажуть уже мені, що робити, а що - ні. Для цього у мене є інші люди, з ким я раджуся і до кого прислухаюся",- наголосив Хабіб.

"Ви можете проводити свої грьобані концерти хоч кожен день, але мій принцип і те що я думаю, я завжди буду говорити", - написав боєць в Insatagram.

 
 
 
 
 
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Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне типо я не имею права на своё мнение - это смешно, какие то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет, для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и кого прислушиваюсь. Вы можете проводить свои грёбаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то что я думаю,я всегда буду говорить. Отдельно хочу обратиться к Мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответе МЫ и только МЫ, а не всякие петушары, которые мол чего то хотят.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Більш того, раніше Орел ніколи не був помічений в подібного роду перестрілках з зірками російського шоу-бізнесу.

Чекаємо на продовження.

Нагадаємо, що посилання на онлайн перегляди чемпіонатів України, Англії, Італії, Ліги чемпіонів, Лігі Європи ви можете отримати на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.

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