Нурмагомедов VS Тіматі: історія конфлікту. ФОТО

9 вересня в Дагестані повинен був відбутися концерт відомих виконавців лейбла Black Star Єгора Кріда і MC Doni. Для тих, хто не в курсі, артисти прославилися на російській поп- і реп-сцені завдяки хітам, в основному на тему любовних відносин, що нормально для жанру.

По мірі наближення концерту соцмережі артистів лейбла Black Star стрімко поповнювалися гнівними коментарями з боку жителів Дагестану.

У підсумку організаторам довелося скасувати виступ Крида, про що вони розповіли фанатам співака за допомогою поста в Instagram. Здавалося, на цьому не найкрасивіша історія могла б закінчитися, проте в ситуації вирішив взяти участь Хабіб Нурмагомєдов.

Чемпіон UFC у легкій вазі виклав у сторіз той самий запис організаторів (присвячений скасуванню концерту Кріда) і доповнив його власним коментарем: "Невелика втрата".

Реакція на цю історію, мабуть, найпопулярнішого вихідця з Дагестану у світі на даний момент не могла залишитися без уваги артистів із Black Star, і незабаром, бійцеві відповів засновник лейблу Тімур Юнусов. Він же Тіматі.

"Чув твої висловлювання про те, що повинні слухати в Дагестані, а що не повинні. Я сів і уважно проаналізував ті пісні, які співають місцеві артисти. Вони не сильно відрізняються від тих, що співають московські співаки. Я думаю, що твоя думка - чутки, які роздуває преса. Але після того як я заглянув до тебе в сторіз, я побачив, що ти говориш "невелика втрата" про те, що Крід і DONI не приїхали до Дагестану", - сказав Тіматі.

"Але є багато людей, які переживають через скасування концерту. В їхніх піснях немає закликів до екстремізму або насильства. Так, там є любовна лірика, вони можуть бути тобі неблизькі або можуть не подобатися. Але потрібно поважати чужу думку. Підтримувати хвилю, що артисти не повинні приїжджати, тому що вони не подобаються особисто тобі, це якось неправильно. Ми ж не закликаємо своїх фанатів не ходити на твої бої або ігнорувати якісь федерації. Як на мене, це нерозумно. У кожного бійця або артиста є свій глядач, так що я вважаю дискусії дурістю", - висловився Тіматі у відеозверненні в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @khabib_nurmagomedov Публикация от Black Star (@timatiofficial) 9 Сен 2018 в 2:48 PDT

Що стосується самого співака, то і він не став мовчати.

"Не очікував, що один з моїх улюблених бійців Хабіб Нурмагомєдов буде проти мого концерту в Махачкалі. Може, для тебе і невелика втрата, але для людей, які люблять мої пісні, які стільки чекали концерт і купили квитки, втрата величезна. Ступінь очікування визначає те, що всі квитки були розпродані задовго до мого концерту! Я б не писав це тут, якби вся ця тема зі скасуванням не була б такою масштабною", - написав Крід у своєму Instagram на пост Хабіба.

Багато хто чекав відповіді від Хабіба на висловлювання Тіматі і Єгора Кріда на його адресу, і атлет не змусив себе чекати.

"Кожна тварина відповість за свої слова, просто мені не до вас. А якщо комусь не подобаються мої заклики, можете на них не відповідати, я нікого не примушую. Але говорити мені, типу, я не маю права на свою думку - це смішно. Якісь чорти не скажуть уже мені, що робити, а що - ні. Для цього у мене є інші люди, з ким я раджуся і до кого прислухаюся",- наголосив Хабіб.

"Ви можете проводити свої грьобані концерти хоч кожен день, але мій принцип і те що я думаю, я завжди буду говорити", - написав боєць в Insatagram.

Більш того, раніше Орел ніколи не був помічений в подібного роду перестрілках з зірками російського шоу-бізнесу.

Чекаємо на продовження.

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Джерело - Чемпіон.

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