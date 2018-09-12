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Дружина гравця Динамо хизувалася волоссям, а продемонструвала груди. ФОТО

Жінка футболіста Миколи Морозюка Ірина похизувалася новим кольором волосся і не тільки.

Пікантне фото супутниця захисника Динамо виклала в Instagram.

"Як ви всі, напевно, помітили, що довго я не можу бути з однієї стрижкою або кольором волосся. Ось сьогодні оновилася трішки", - підписала пост Ірина.

Нагадаємо, що Морозюк вже відзначилася одним пікантним фото в Instagram.

Джерело - Instagram Ірини Морозюк.

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