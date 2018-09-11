Топ-7 найбільш вигідних трансферів літа. ФОТО

Флорентіно Перес (президент Реала та один із головних транжир на трансфери в історії футболу)

Останнім часом у сучасному футболі стався значний стрибок трансферної вартості гравців. Звісно, що, у першу чергу, причиною цього стали серйозні грошові вливання багатих власників. Однак, також, важливу роль зіграв зріст доходів клубів АПЛ, багато з яких почали переплачувати за футболістів.

У таких реаліях достатньо важко уявити ситуацію, що ціна на того чи іншого гравця буде меншою за ринкову, але зустрічаються й виключення. Коли блискучу роботу виконує селекціонний відділ, невеликий термін до закінчення контракту або ж втручаються сторонні причини.

Тому спробуємо розглянути 7 найвигідніших трансферів цього літнього міжсезоння.

1. Ніколя Нкулу, центральний захисник (Ліон - Торіно)

Зараз камерунцю 28 років і останні 10 із них він незмінно грав у основі команд Ліги 1 та Серії А. Причому в послужному списку центрбека були аж ніяк не французькі середняки, а Монако, Марсель і Ліон. Саме, будучи гравцем ткачів Нкулу вирушив пограти на правах оренди в Торіно і прийшовся там до двору.

Зазвичай ліонці вміють вигідно працювати на продаж, однак із Ніколя відверто продешевили. За гравця, ринкова вартість якого складає 10 млн євро, вони, в результаті, отримали лише 3,5. Це особливо дивно, бо в послужному списку Нкулу регулярні виступи у складі збірної Камеруна, а, також, статус діючого чемпіона Африки.

Щодо биків, то їх залишається лише привітати з настільки вдалим придбанням, адже попри ігрову користь Ніколя, його можна буде продати набагато дорожче.

2. Раджа Наїнгголан, центральний півзахисник (Рома - Інтер)

За останні 4 з половиною сезони, які бельгієць провів у складі вовків, він зумів вирости в одного з найсильніших у світі на позиції box-to-box. Причому римський клуб за цей період не один раз міг продати Наїнгголана, однак занадто перестарався в пошуках щедрого покупця.

Декілька років поспіль серйозні гроші за Раджу пропонував Челсі, але отримував регулярні відмови.

А ось Інтеру минулого трансферного вікна вдалося домовитися з вовками. Причому нероадзуррі заплатили за бельгійця 38 млн євро, що на 7 менше ніж його номінальна ринкова вартість і в даній ситуації залишається лише захоплюватися роботою селекції міланського клубу, який провернув одну з найбільш вдалих угод цього літа.

3. Сантьяго Аріас, правий захисник (ПСВ - Атлетіко)

Коли стало зрозуміло, що один із фіналістів Чемпіонату світу Шиме Врсалько залишить Атлетіко, у мадридському клубі стали шукати для нього заміну і, мабуть, знайшли ідеальне рішення. 11 млн євро, які матрасники виклали ПСВ за Сантьяго Аріаса для сучасних реалій виглядають, відверто, незначною сумою. І якщо враховувати, що ринкова вартість колумбійця знаходиться на позначці у 18 млн євро, то іспанському гранду залишається лише поаплодувати.

Крім того, у команді Дієго Сімеоне Аріас, скоріше за все, буде основним гравцем, адже інший правий захисник Хуанфран далеко не молодий і в останньому сезоні часто залишався на лавці запасних. Сам же Сантьяго вже набрався європейського досвіду, а на Чемпіонаті світу провів усі чотири матчі в основному складі збірної Колумбії.

4. Лаутаро Мартінес, нападник (аргентиський Расінг - Інтер)

Молодий нападник Лаутаро Мартінес - ще один приклад неймовірної трансферної політики Інтера в літнє міжсезоння.

За останні 3 роки аргентинець пройшов шлях від одного з багатьох вихованців Расінга до висхідної зірки місцевого футболу. Мартінес гарно проявив себе в аргентинській молодіжці і, навіть, встиг один раз зіграти у складі першої збірної. Тому за ним вишикувалася велика черга із серйозних європейських клубів.

Однак, для Інтера, де віце-президентом працює Хав'єр Дзанетті було неважко виграти перегони за Лаутаро, причому нероадзуррі не просто отримали одного з головних аргентинських талантів, а ще й здійснили цей трансфер усього за 16 млн євро, що на цілих 9 млн менше за ринкову вартість футболіста.

Утім для Інтера, куди важливіше, що по своїм характеристикам Лаутаро виглядає відмінним доповненням для Мауро Ікарді.

5. Альбан Ляфон, голкіпер (Тулуза - Фіорентина)

На перший погляд може здатися, що Фіорентина явно переплатила, віддавши 8,5 млн євро за воротаря Альбана Ляфона, якому зараз лише 19 років. Однак, якщо копнути глибше, стає очевидним, що фіалки здійснили просто прекрасне придбання.

Не дивлячись на вік, за плечима французького голкіпера вже цілих 3 сезони в основному складі Тулузи, регулярні виступи в юнацьких збірних і статус одного з найголовніших талантів країни. До того ж, ринкова вартість Ляфона, який у 2015 році став наймолодшим воротарем в історії Ліги 1, знаходить на позначці у 18 млн євро.

Крім того, у Флоренції, судячи з усього, збираються розвивати талант Альбана, оскільки з перших же матчів він став основним голкіпером у новій команді.

6. Артуро Відаль, центральний півзахисник (Баварія - Барселона)

Артуро Відаль - єдиний гравець із даного списку, який протягом 7 останніх сезонів, 7 разів ставав чемпіоном тої країни, команду якої представляв.

Спочатку чилієць здобув 4 Скудетто у складі Ювентуса, після чого тричі поспіль вигравав золото Бундесліги, захищаючи кольори Баварії. І зараз він замахнувся на продовження своєї серії, адже замість початку футбольної пенсії в 31 рік він перебрався в Барселону.

Причому для каталонського клубу трансфер Відаля виглядає просто ідеальним рішенням проблеми в центрі поля. По-перше Артуро перевершує по рівню Паулінью, який покинув клуб. По-друге, ж, дістався іспанському гранду дуже дешево. Адже, якщо ринкова вартість Відаля складає 35 млн євро, то по факту Барселона заплатила Баварії куди менше - усього лише 18.

7. Тібо Куртуа, голкіпер (Челсі - Реал)

Замикає наш перелік найбільш вигідних придбань літнього міжсезоння, звісно ж, перехід Тібо Куртуа з Челсі в Реал. При цьому трансфер бельгійця склався на рідкість скандальним.

Влітку він почав бойкотувати тренування, вимагаючи продажу і прямо заявив, що мріє грати у складі вершкових. В результаті, Куртуа все ж опинився на Сантьяго Бернабеу і, якщо відкинути всі емоції, то більше за всіх від цього виграли саме мадридці.

За 35 млн євро Реал підписав воротаря, який на футбольному ринку оцінюється в 65 млн і по оціночній вартості входить у трійку голкіперів планети. Крім того, Тібо лише 26, тому він легко може стати першим номером галактікос на довгі роки.

Правда, для початку йому треба виграти конкуренцію в Кейлора Наваса.

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Джерело - Чемпіон.

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