Перша серед українців: Тетяні Гуцу - 42. ВІДЕО

Цього дня 1976 року народилася дворазова олімпійська чемпіонка Тетяна Гуцу.

Гуцу стала першою спортсменкою, на церемонії нагородження якої пролунав український гімн та першою з українських спортсменів на честь якої піднімали український прапор.

Першим великим міжнародним змаганням для неї був чемпіонат світу 1991 року. Там вона виграла золоті медалі разом із командою, була п'ятою в абсолютному заліку й здобула дві срібні нагороди на приладах — брусах і колоді.

На олімпійських іграх у Барселоні Гуцу стала чемпіонкою разом із командою і в абсолютній першості, представляючи Україну. Ще дві нагороди вона виборола у двох окремих видах програми на різновисоких брусах (срібло) та колоді (бронза), ставши таким чином першим спортсменом — представником України, що здобув повний комплект олімпійських медалей.

Закінчивши спортивну кар'єру Гуцу переїхала до США, де працює тренером і має американське громадянство.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua