10 причин бігти забіг Полтавська ніч-2018

15 вересня о 20-й годині в Полтаві відбудеться унікальний забіг Полтавська ніч-2018, який другий рік поспіль організовує Running club Poltava.

Ми зібрали 10 причин, які підтверджують, що такий спортивний івент не варто пропускати.

1. Це єдиний нічний забіг у Полтаві. Налобні ліхтарики, які отримує кожен учасник, створюють особливу атмосферу і складається враження, що нічним місто рухається безліч світлячків. Полтавська ніч поєднує в собі спортивний запал, романтику вересневої ночі та музичний драйв.

2. Дистанція забігу пролягає Першотравневим проспектом. Одне коло має протяжність майже 1 км, тому порахувати подолану відстань можна навіть без бігових гаджетів та програм. Траса проста, рівна, достатньо освітлена, з гарним покриттям. На час забігу проїжджу частину перекривають і звільняють від припаркованих транспортних засобів, щоб учасникам дійства було максимально комфортно й безпечно.

3. Забіг Полтавська ніч розрахований і на професіоналів, і на любителів. На вибір пропонують дві дистанції – 5 та 10 км, які треба подолати за ліміт часу: 45 хвилин та 1,5 години відповідно. З таким завданням впорається навіть недосвідчений бігун.

4. Організатори ставлять перед собою амбітну мету: провести наймасовіший нічний забіг в Україні в цьому році, зібравши близько 500 учасників, та отримати неформальний статус міста, де найбільше бігунів у співвідношенні до загальної кількості населення обласного центру.

5. Новацією цьогорічної "Полтавської ночі" буде командна першість. Учасниками командного забігу вважаються команди підприємств установ, організацій та інших колективів, від яких зареєстровано 7 і більше осіб на обох дистанціях, але не менше семи на дистанції 5 км. Заявка на участь команди подається окремо із зазначенням всіх учасників. Команди отримують знижку в 20% на реєстрацію для кожного зазначеного в заявці. У залік береться сім перших результатів на дистанції 5 кілометрів від команди. Переможцем вважається та команда, яка має найменший сумарний час проходження дистанції першими сімома її представниками на дистанції 5 км. Перші три команди нагороджуються дипломами та цінними призами.

6. Цьогоріч перші 400 зареєстрованих отримають медаль фінішера. Вона зображує нічне місто з його основними пам’ятками та силуетом бігуна. 7. На учасників чекає безліч приємних бонусів: вогняне шоу, аніматори, розминка, волонтерська підтримка, драйвова музика від ді-джеїв Полтави, смачне частування, промо-продукція партнерів змагання, pre-party Полтавська ніч, нагороди для призерів та переможців. 8. Медична довідка необов’язкова. Кожен зареєстрований під час видачі стартового пакету просто підписує лист відповідальності. 9. 350 грн коштує реєстрація на забіг до 11 вересня включно (з 11.09 по 14.09 – 450 грн). Це середня вартість на бігові івенти України. Але цього разу, щоб потрапити на гідне спортивне дійство не потрібно їхати до іншого міста, витрачаючи кошти не тільки на реєстрацію, а й на проїзд, проживання та харчування. Полтавська ніч-2018 – це високий рівень організації та неповторна атмосфера. 10. Після минулорічної дебютної Полтавської ночі чимало її учасників стали членами Running club Poltava, сформувавши потужну основу бігового клубу. Тож є всі шанси, долучившись до нічного забігу в 2018 році, бути враженим вірусом бігу раз і назавжди. Реєстрація триває за посиланням – не зволікайте. Побігли разом з нами!

Джерело - Running club Poltava.

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