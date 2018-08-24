Шалена підтримка команди Маліновського. ВІДЕО

Бельгійський Генк підтримують у кращих європейських традиціях.

Відео з перформансом показав у своєму Instagram Руслан Малиновський.

"Нам согодні потрібна ваша допомога", - підписав відео українець, натякаючи на майбутній домашній матч проти Брондбю.

Гра закінчилася перемогою Генка з разунком 5:2.

Нагадаємо, що Маліновський став одним із найкращих гравців бельгійського чемпіонату.

Раніше повідомлялося, що Маліновський потролив сам себе.

Джерело - Чемпіон.

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