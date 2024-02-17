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Підручний: "Траса в Нове-Место в жахливому стані, але в масстарті намагатимусь показати хороший результат"

Сьогодні 21:48 180 0
Підручний: "Траса в Нове-Место в жахливому стані, але в масстарті намагатимусь показати хороший результат"

Джерело - Чемпіон.

Одразу після фінішу на своєму етапі в естафеті (4х7,5 км) на чемпіонаті світу лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний поділився враженнями від свого виступу та оцінив власні шанси на масстарт, який відбудеться в неділю, 18 лютого.

— Біжать ще наші, триває гонка. Дмитро, твій етап… Як завжди, ти намагався швидше, по одному додатковому, але вдалося підтягнути команду на конкурентну 5-ту позицію. 

— Досить високо вдалося підтягнути з того місця, яке передали, але там досить близько все було до конкурентів, розриви були невеликі, старався вже з перших метрів зробити від себе все максимально можливе, що можна, щоб під’їхати поближче до лідерів. В принципі, вважаю, що вдалося.

— Команда в нас дещо омолоджена сьогодні. Лесюк, мабуть, через травму не зміг? Чи це рішення тренерів?

— Я точно не знаю, чому, але це більше до тренерів питання. 

— Вам не кажуть, так? Просто називають четвірку і все?

— Тренери зазвичай особисто обговорюють з кожним тренером, де він, і що він має робити, де, на якому етапі він біжить чи не біжить. 

— Для Дениса це перший раз в естафеті саме на чемпіонаті світу і вперше цього сезону…

—  Він багато естафет провів… Минулого року стабільно в естафеті стартував, цього року не так багато, бо він і небагато на Кубку світу стартував.

— Тому, в принципі, досвід є, але, на жаль, не вдалося закрити йому все, от коло штрафу, яке серйозно зменшує наші можливості, скажімо так.

— Звичайно, що відкине нас досить далеко.

— Зараз ще рано говорити загалом, ще завтрашня гонка. Наскільки виснаженим себе почуваєш? Гонка престижна, два учасники (Підручний і Дудченко. - ред.), ми радіємо з того…

— Звичайно, що попасти в цю елітну гонку топ-30 на чемпіонаті світу — це вже велике досягнення на чемпіонаті світу. Сил, звичайно ж, після такого насиченого чемпіонату світу вже мало, але буду старатися показати максимально хороший результат.

— Безумовно. То великих завдань собі не ставиш?

— (Посміхається) Будемо боротися, робити все можливе. Завдання завжди ставимо найвищі, поборотися за найвищі місця. Але загадувати в біатлоні досить важко. Подивимося, як завтра буде бігтися, й багато факторів можуть вплинути на це. 

— Рівень чемпіонату вкотре показує, наскільки високий рівень атлетів, висока конкуренція…

— Звичайно.

— Для тебе головний висновок усього чемпіонату, особисто для тебе, для нашої команди?

— Важко щось поки сказати, але звичайно ж, конкуренція дуже висока, багато факторів, багато нюансів впливають на підсумковий результат, особливо тут важкі погодні умови, траса в жахливому стані, лижі не завжди їдуть так, як хочеться, треба багато працювати над тим, щоб покращувати результати. В біатлоні дрібниць не буває, й кожен фактор впливає на підсумковий результат.

— Але мені здається, що перспектива в нас є, не скажеш, що зовсім все в нас безперспективно.

— Ні, звичайно, що є. Ми гідні місця й результат показуємо. Звичайно, що не так, як би хотілося, не супервисокі, але… Перспективи є, і є над чим працювати, багато молоді підтягується в нас за спиною, тому я думаю, що все добре буде в майбутньому.

— Але галас тут неймовірний! Колись, можливо, і в нас такого дочекаємося!

— Так!

Олександр Гливинський, для Чемпіона

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