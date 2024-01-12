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Жіночий спринт у Рупольдингу: огляд гонки

Огляд гонки
Сьогодні 22:55 205 0
Жіночий спринт у Рупольдингу: огляд гонки

Джерело - Чемпіон.

Норвезька біатлоністка Інгрід Тандреволд виграла спринт на п'ятому етапі Кубка світу в німецькому Рупольдингу. 

 Юлія Джима посіла 13-те місце. Жіноча гонка переслідування в Рупольдингу відбудеться в неділю, 14 січня. Початок о 13:30 за Києвом.

Кубок світу з біатлону
Рупольдинг, 5 етап
Спринт, жінки
12 січня
1. Інґрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія) (0+0) 19:25,4
2. Мона Брурссон (Швеція) (0+0) +18,2
3. Ліза Віттоцці (Італія(0+0) +19,0
...
13. Юлія Джима (Україна) (0+0) +57,8
68. Любов Кип'яченкова (Україна) (2+1) +2:56,9
70. Надія Бєлкіна (Україна) (2+0) +2:57,5
83. Олена Городна (Україна) (1+1) +3:28,1

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