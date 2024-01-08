Головне
Світоліна поступилась Гофф у фіналі турніру WTA в Окленді
Вчора 08:56 2218 2
Костюк впевнено переграла Калініну на старті турніру в Австралії
Сьогодні 08:08 406
Арсенал без Зінченка поступився Ліверпулю: результати матчів Кубка Англії
Вчора 20:24 1428
Шевченко відмовився очолити європейську збірну
Вчора 18:24 2406
Жіноча збірна України фінішувала восьмою в естафеті на етапі Кубка світу
Вчора 16:43 901
Відбулося жеребкування кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії
Вчора 15:10 1079
Україна фінішувала 13-ю в естафеті Кубка світу в Обергофі
Вчора 13:58 929
Надаль знявся з Australian Open
Вчора 13:40 619
Бенфіка з Трубіним розгромила Ароуку в чемпіонаті Португалії
06.01.2024 22:22 804
Гол Ігнатенка допоміг Бордо вийти 1/16 Кубка Франції
06.01.2024 22:04 662
Прямі трансляції

Чоловіча естафета в Обергофі: огляд гонки

Сьогодні 09:10 222 0
Чоловіча естафета в Обергофі: огляд гонки

Джерело - Чемпіон.

Збірна Норвегії здобула перемогу в чоловічій естафеті у межах другого етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі.

Збірна України, у складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Антона Дудченка та Віталія Мандзина фінішувала 13-ю.

Кубок світу з біатлону
Четвертий етап
Обергоф, Німеччина
  1. Норвегія (0+7) 1:17:34.2
  2. Німеччина (1+15) +2:01.9
  3. Італія (0+16) +2:50.5
  4. Швеція (1+11) +3:37.9
  5. Швейцарія (1+15) +3:42.6
  6. Чехія (0+10) +3:48.1

...

13. Україна (3+17) +6:47.7

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Шевченко відмовився очолити європейську збірну Шевченко відмовився очолити європейську збірну 2406
Жіноча збірна України фінішувала восьмою в естафеті на етапі Кубка світу Жіноча збірна України фінішувала восьмою в естафеті на етапі Кубка світу 901
Арсенал без Зінченка поступився Ліверпулю: результати матчів Кубка Англії Арсенал без Зінченка поступився Ліверпулю: результати матчів Кубка Англії 1428
Україна фінішувала 13-ю в естафеті Кубка світу в Обергофі Україна фінішувала 13-ю в естафеті Кубка світу в Обергофі 929
Відбулося жеребкування кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії Відбулося жеребкування кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії 1079
Коноплянка може перейти до українського клубу Коноплянка може перейти до українського клубу 1406
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14007
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 44876 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 30902
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 9686
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 28395
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 89257 1