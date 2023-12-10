Головне
Україна фінішувала п'ятою в естафеті Кубка світу в Гохфільцені
Вчора 13:52 854
Довбик та Циганков допомогти Жироні перемогти Барселону: результати матчів 16 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 303
Довбик забиває у ворота Барселони після пасу Циганкова
Вчора 22:30 690
Несіть Миколенку Золотий м'яч: уболівальники в захваті від гри українського футболіста
Вчора 22:06 311
Миколенко видав фантастичний перформанс у грі з Челсі - на рівні найкращих захисників світу
Вчора 21:00 493
Челсі Мудрика поступився Евертону Миколенка: результати матчів 16 туру АПЛ
Вчора 20:24 458
Романчук здобув другу бронзову медаль на чемпіонаті Європи
Вчора 20:09 265
Миколенко розпочав гольову контратаку Евертона в грі з Челсі
Вчора 17:24 973
Чорноморець здолав Колос у 17 турі УПЛ
Вчора 16:54 352
Жіноча збірна України фінішувала десятою в естафеті на етапі Кубка світу
Вчора 16:26 578
Прямі трансляції

Чихарь здобув бронзову медаль в індивідуальній гонці на юніорському Кубку IBU

Вчора 21:54 165 0
Чихарь здобув бронзову медаль в індивідуальній гонці на юніорському Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.

Український біатлоніст Владислав Чихарь здобув бронзу в індивідуальній гонці на юніорському Кубку IBU в словенській Поклюці.

Чихарь припустився 2 похибок під час стрільби. Він завершив гонку з відставанням 2.29,4 с.

Перемогу здобув Ніколо Бетемс з Італії. Для України це перша медаль на юніорському Кубку IBU в сезоні.

Юніорський Кубок IBU
Поклюка, Словенія
Юніори
Індивідуальна гонка
10 грудня
  • 1. Ніколо Бетемс (Італія) 43.35,4 (0+0+0+0) 
  • 2. Рамзес Тіслар (Естонія) 2.13,2 (0+0+0+0) 
  • 3. Владислав Чихарь (Україна) 2.29,4 (0+0+1+1)
  • ...
  • 12. Степан Кінаш (Україна) 3.15,9 (2+0+1+1)
  • 44. Сергій Супрун (Україна) 6.02,2 (0+2+0+0)
  • 85. Єгор Макаренко (Україна) 10.22,1 (0+0+0+1)
  • 93. Ілля Дьяков (Україна) 11.09,1 (0+1+1+4)
  • 94. Микола Грущак (Україна) 11.09,3 (2+3+2+1)
  • 100. Данило Большой (Україна) 12.32,3 (1+2+2+1)
Коментарі ()
Популярне зараз
Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами 9813
Барселона - Жирона - онлайн-трансляція LIVE - Ла-Ліга Барселона - Жирона - онлайн-трансляція LIVE - Ла-Ліга 974
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 8043
Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 16320
Як сильно я пишаюся своїм чоловіком: дружина Забарного виклала емоційний пост після перемоги Борнмута над МЮ Як сильно я пишаюся своїм чоловіком: дружина Забарного виклала емоційний пост після перемоги Борнмута над МЮ 1183
Миколенко розпочав гольову контратаку Евертона в грі з Челсі Миколенко розпочав гольову контратаку Евертона в грі з Челсі 973
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 17081 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 123629
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 96446
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110315 4
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43957 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 116710 1