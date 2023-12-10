Чихарь здобув бронзову медаль в індивідуальній гонці на юніорському Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.

Український біатлоніст Владислав Чихарь здобув бронзу в індивідуальній гонці на юніорському Кубку IBU в словенській Поклюці.

Чихарь припустився 2 похибок під час стрільби. Він завершив гонку з відставанням 2.29,4 с.

Перемогу здобув Ніколо Бетемс з Італії. Для України це перша медаль на юніорському Кубку IBU в сезоні.

Юніорський Кубок IBU

Поклюка, Словенія

Юніори

Індивідуальна гонка

10 грудня