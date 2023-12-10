Чихарь здобув бронзову медаль в індивідуальній гонці на юніорському Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
Український біатлоніст Владислав Чихарь здобув бронзу в індивідуальній гонці на юніорському Кубку IBU в словенській Поклюці.
Чихарь припустився 2 похибок під час стрільби. Він завершив гонку з відставанням 2.29,4 с.
Перемогу здобув Ніколо Бетемс з Італії. Для України це перша медаль на юніорському Кубку IBU в сезоні.
Юніорський Кубок IBU
Поклюка, Словенія
Юніори
Індивідуальна гонка
10 грудня
- 1. Ніколо Бетемс (Італія) 43.35,4 (0+0+0+0)
- 2. Рамзес Тіслар (Естонія) 2.13,2 (0+0+0+0)
- 3. Владислав Чихарь (Україна) 2.29,4 (0+0+1+1)
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- 12. Степан Кінаш (Україна) 3.15,9 (2+0+1+1)
- 44. Сергій Супрун (Україна) 6.02,2 (0+2+0+0)
- 85. Єгор Макаренко (Україна) 10.22,1 (0+0+0+1)
- 93. Ілля Дьяков (Україна) 11.09,1 (0+1+1+4)
- 94. Микола Грущак (Україна) 11.09,3 (2+3+2+1)
- 100. Данило Большой (Україна) 12.32,3 (1+2+2+1)