Збірна України назвала склад на індивідуальну гонку Кубка світу в Естерсунді

Джерело - Чемпіон.
Чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом на індивідуальну гонку восьмого етапу Кубка світу у шведському Естерсунді.
Про це повідомляє IBU.
У чоловіків одразу два українці потрапили до першої стартової групи: Антон Дудченко розпочне її під 6-м номером, а Артем Прима - під 15-м. У другу групу біатлоністів увійшов Богдан Цимбал (49-й), а у третю - Артем Тищенко (77-й). Останнім з українців гонку розпочне Денис Насико під 90-м номером.
Склад України:
6. Антон Дудченко
15. Артем Прима
49. Богдан Цимбал
77. Артем Тищенко
90. Денис Насико
Гонка відбудеться 9 березня, початок – о 17:20.