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Збірна України назвала склад на індивідуальну гонку Кубка світу в Естерсунді

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Стартлист індивідуальної гонки на етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді
Збірна України назвала склад на індивідуальну гонку Кубка світу в Естерсунді

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом на індивідуальну гонку восьмого етапу Кубка світу у шведському Естерсунді.

Про це повідомляє IBU.

У чоловіків одразу два українці потрапили до першої стартової групи: Антон Дудченко розпочне її під 6-м номером, а Артем Прима - під 15-м. У другу групу біатлоністів увійшов Богдан Цимбал (49-й), а у третю - Артем Тищенко (77-й). Останнім з українців гонку розпочне Денис Насико під 90-м номером.

Склад України:

6. Антон Дудченко
15. Артем Прима
49. Богдан Цимбал
77. Артем Тищенко
90. Денис Насико

Гонка відбудеться 9 березня, початок – о 17:20. 

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