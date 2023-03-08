Збірна України назвала склад на індивідуальну гонку Кубка світу в Естерсунді

Стартлист індивідуальної гонки на етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом на індивідуальну гонку восьмого етапу Кубка світу у шведському Естерсунді.

Про це повідомляє IBU.

У чоловіків одразу два українці потрапили до першої стартової групи: Антон Дудченко розпочне її під 6-м номером, а Артем Прима - під 15-м. У другу групу біатлоністів увійшов Богдан Цимбал (49-й), а у третю - Артем Тищенко (77-й). Останнім з українців гонку розпочне Денис Насико під 90-м номером.

Склад України:

6. Антон Дудченко

15. Артем Прима

49. Богдан Цимбал

77. Артем Тищенко

90. Денис Насико

Гонка відбудеться 9 березня, початок – о 17:20.