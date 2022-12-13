Визначився склад збірної України на третій етап Кубка світу в Ансі

19-річний Мандзин залишився у складі команди

Чоловіча збірна України з біатлону оголосила склад на третій етап Кубка світу 2022/23 з біатлону, що відбудеться у французькому Ансі.

Про це повідомив старший тренер чоловічої команди Юрай Санітра у коментарі Суспільне Спорт.

Склад команди залишиться незмінним, у порівнянні з Гохфільценом. Також на трасу повернеться Тарас Лесюк, який на попередньому етапі не вийшов на старт гонки переслідування через проблеми з горлом. Загалом Україна в цьому сезоні має квоту на п'ять спортсменів.

Склад чоловічої збірної України на етап Кубка світу в Ансі:

Антон Дудченко, Артем Прима, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал, Віталій Мандзин

Етап Кубка світу в Ансі відбудеться з 15 до 18 грудня і стане останнім у 2022 році. Біатлоністи змагатимуться у спринті, гонці переслідування та масстарті.

Нагадаємо, Дудченко фінішував у ТОП-25 гонки переслідування у Гохфільцені.