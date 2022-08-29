Збірна України з біатлону збереже квоти на наступний сезон Кубка світу IBU

Україна збереже представництво у 5 спортсменів в Кубку світу 2022/23

Збірна України з біатлону збереже минулорічну квоту на змаганнях Міжнародного союзу біатлонів (IBU) у новому сезоні.

Про це повідомляє Biathon.com.ua з посиланням на директора IBU з питань спорту та заходів Даніеля Бьома.

У минулому сезоні збірна України мусила пропустили три заключних етап Кубка світу через повномасштабне вторгнення Росії в лютому. На естонському етапі в Отепяя українська команда була представлена лише двома біатлоністками - Юлією та Оленою Городними, яким вдалося евакуюватися до Польщі на початку повномасштабної війни.

Відтак, збірна України посіла 15-те місце в заліку минулого сезону Кубка націй серед чоловічих команд та 14-те - серед жіночих. І, відповідно, мусила втратити по одному біатлоністу на стартах нового сезону Кубка світу.

Проте на новий сезон 2022/23 збірна України буде представлена звичною квотою - по п'ять біатлоністів у чоловічих та жіночих гонках Кубка світу. І усе - завдяки позиції IBU.

"У надзвичайній політичній ситуації, яку ми маємо зараз, виконавчий комітет IBU керується принципом, що жодна нація не може страждати. У зв’язку з цим, на черговому засіданні виконавчого комітету IBU було ухвалено рішення про те, що Українська федерація збереже таку ж квоту на сезон 2022/23, яку мала минулого року. Або буде мати квоту, яку здобула згідно рейтингу на момент припинення своєї участі в змаганнях IBU, якщо така зароблена квота буде вищою, ніж в минулому сезоні. Тобто, для Кубка світу 7 – зареєстрованих на етапі, 5 - для участі в гонках для чоловічої та жіночої команд", - пояснив Бьом.

Новий сезон Кубка світу IBU з біатлону розпочнеться 29 листопада з етапу у фінському Контіолахті. Чемпіонат світу в лютому наступного року прийматиме німецький Обергоф.