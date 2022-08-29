Головне
СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо у 2 турі УПЛ
Вчора 18:53 4035
Олександрія переграла Минай у 2 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 288
Металіст розписав мирову з Інгульцем у 2 турі УПЛ
Сьогодні 14:58 347
Маліновський передав ЗСУ вантажівку
Сьогодні 14:13 752
Рейтинг ATP: Перша ракетка України Крутих - оновив особистий рекорд
Сьогодні 09:45 26222
Зеленський нагородив Усика, Терлюгу та Серьогіну
Сьогодні 09:20 2639
Металіст прийме Інгулець, Олександрія зіграє з Минаєм. Розклад матчів 2 туру УПЛ
Сьогодні 08:17 446
Маркевич: Нехай Луческу йде з Динамо і не ганьбиться
Вчора 22:54 5513 3
Ферстаппен здобув перемогу на Гран-прі Бельгії
Вчора 20:40 516
Збірна України впевнено переграла Португалію у відборі на Євро-2023
Вчора 20:26 2494
Прямі трансляції

Збірна України з біатлону збереже квоти на наступний сезон Кубка світу IBU

Сьогодні 18:12 288 0
Україна збереже представництво у 5 спортсменів в Кубку світу 2022/23
Збірна України з біатлону збереже квоти на наступний сезон Кубка світу IBU

Джерело - biathlon.com.ua.

Збірна України з біатлону збереже минулорічну квоту на змаганнях Міжнародного союзу біатлонів (IBU) у новому сезоні.

Про це повідомляє Biathon.com.ua з посиланням на директора IBU з питань спорту та заходів Даніеля Бьома.

У минулому сезоні збірна України мусила пропустили три заключних етап Кубка світу через повномасштабне вторгнення Росії в лютому. На естонському етапі в Отепяя українська команда була представлена лише двома біатлоністками - Юлією та Оленою Городними, яким вдалося евакуюватися до Польщі на початку повномасштабної війни.

Відтак, збірна України посіла 15-те місце в заліку минулого сезону Кубка націй серед чоловічих команд та 14-те - серед жіночих. І, відповідно, мусила втратити по одному біатлоністу на стартах нового сезону Кубка світу.

Проте на новий сезон 2022/23 збірна України буде представлена звичною квотою - по п'ять біатлоністів у чоловічих та жіночих гонках Кубка світу. І усе - завдяки позиції IBU.

"У надзвичайній політичній ситуації, яку ми маємо зараз, виконавчий комітет IBU керується принципом, що жодна нація не може страждати. У зв’язку з цим, на черговому засіданні виконавчого комітету IBU було ухвалено рішення про те, що Українська федерація збереже таку ж квоту на сезон 2022/23, яку мала минулого року. Або буде мати квоту, яку здобула згідно рейтингу на момент припинення своєї участі в змаганнях IBU, якщо така зароблена квота буде вищою, ніж в минулому сезоні. Тобто, для Кубка світу 7 – зареєстрованих на етапі, 5 - для участі в гонках для чоловічої та жіночої команд", - пояснив Бьом.

Новий сезон Кубка світу IBU з біатлону розпочнеться 29 листопада з етапу у фінському Контіолахті. Чемпіонат світу в лютому наступного року прийматиме німецький Обергоф.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України впевнено переграла Португалію у відборі на Євро-2023 Збірна України впевнено переграла Португалію у відборі на Євро-2023 2494
Рейтинг ATP: Перша ракетка України Крутих - оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Перша ракетка України Крутих - оновив особистий рекорд 26222
Луческу: Може, це моя остання гра, але не Забарного Луческу: Може, це моя остання гра, але не Забарного 7293 2
Зеленський нагородив Усика, Терлюгу та Серьогіну Зеленський нагородив Усика, Терлюгу та Серьогіну 2639
Маркевич: Нехай Луческу йде з Динамо і не ганьбиться Маркевич: Нехай Луческу йде з Динамо і не ганьбиться 5513 3
Яремчук перейде до Брюгге Яремчук перейде до Брюгге 2828
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 1299
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8860
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 13072
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 220073 3
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 1558
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5195