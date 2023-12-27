Головне
Лунін може взимку перейти у Челсі
Сьогодні 13:52 634
Наполі зацікавлений у трансфері Матвієнка
Сьогодні 22:53 126
Мудрик ударом в один дотик відкрив рахунок у матчі Челсі – Крістал Пелес
Сьогодні 22:31 1019
Визначився склад жіночої збірної України на етап Кубка світу в Обергофі
Сьогодні 19:02 331
Шахтар став 25-м у клубному рейтингу УЄФА за підсумком 2023 року
Сьогодні 17:35 587
Екстренер Динамо може очолити Ворсклу
Сьогодні 17:19 552
Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні
Сьогодні 11:31 1321
Ексчемпіон світу змінив свій прогноз на бій Усик – Ф'юрі
Сьогодні 09:32 883
Відомий юрист готує позов до CAS із метою скасування допуску росіян і білорусів до Олімпіади-2024
Сьогодні 08:55 569
Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Манчестер Юнайтед дотиснув Астон Віллу: результати 19 туру АПЛ
Вчора 23:59 1858
Прямі трансляції

Прометей обіграв Цедевіту-Олімпію в 13 турі Єврокубка

Зустріч завершилася з рахунком 105:100
Сьогодні 21:16 182 0
Прометей обіграв Цедевіту-Олімпію в 13 турі Єврокубка
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 грудня, Прометей обіграв словенську Цедевіту-Олімпію в матчі 13-го туру Єврокубка.

Зустріч завершилася з рахунком 105:100.

Єврокубок
13 тур, 27 грудня

Прометей – Цедевіта-Олімпія 105:100 (24:30, 36:25, 18:22, 27:23)

Прометей: Одіасе (17 + 8 підбирань), Клавелл (17 + 2 підбирання + 6 асистів), Липовий (16 + 4 підбирання + 1 асист), Санон (15 + 2 підбирання + 1 асист), Марч (15 + 3 асисти), Агада (10 + 9 підбирань + 8 асистів), Грей (10 + 1 підбирання + 3 асисти)

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів 6845
Збірна Швеції розгромила Латвію, Канада перемогла Фінляндію: результати матчів чемпіонату світу U-20 Збірна Швеції розгромила Латвію, Канада перемогла Фінляндію: результати матчів чемпіонату світу U-20 2236
Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні 1321
Ексчемпіон світу змінив свій прогноз на бій Усик – Ф'юрі Ексчемпіон світу змінив свій прогноз на бій Усик – Ф'юрі 883
Мудрик ударом в один дотик відкрив рахунок у матчі Челсі – Крістал Пелес Мудрик ударом в один дотик відкрив рахунок у матчі Челсі – Крістал Пелес 1019
Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Манчестер Юнайтед дотиснув Астон Віллу: результати 19 туру АПЛ Борнмут із Забарним розгромив Фулгем, Манчестер Юнайтед дотиснув Астон Віллу: результати 19 туру АПЛ 1858
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 84590
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 312663
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4484
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 19655
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 149214
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 33750