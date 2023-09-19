Українець Дмитро Болдаєв увійшов до тренерського штаб турецького Бешикташа, де асистуватиме головному тренеру команди Душану Алімпієвичу.

Про це повідомляє bjk.com.tr.

Минулого сезону Болдаєв та Алімпієвич працювали разом у Бурсаспорі. Влітку Алімпієвича призначили тренером Бешикташа.

У наступному сезоні Бешикташ, окрім турецької Суперліги, також гратиме в Єврокубку, де виступатиме в одній групі з українським Прометеєм.

У сезоні 2021/22 Дмитро Болдаєв очолював Дніпро, раніше працював у тренерських штабах Запоріжжя та Кривбаса.