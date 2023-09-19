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Український тренер увійшов до штабу БК Бешикташ

Сьогодні 20:41 216 0
Український тренер увійшов до штабу БК Бешикташ

Джерело - basket.com.ua.

Українець Дмитро Болдаєв увійшов до тренерського штаб турецького Бешикташа, де асистуватиме головному тренеру команди Душану Алімпієвичу.

Про це повідомляє bjk.com.tr.

Минулого сезону Болдаєв та Алімпієвич працювали разом у Бурсаспорі. Влітку Алімпієвича призначили тренером Бешикташа.

У наступному сезоні Бешикташ, окрім турецької Суперліги, також гратиме в Єврокубку, де виступатиме в одній групі з українським Прометеєм.

У сезоні 2021/22 Дмитро Болдаєв очолював Дніпро, раніше працював у тренерських штабах Запоріжжя та Кривбаса.

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