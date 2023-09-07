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Кривбас включений до складу учасників Суперліги з баскетболу

Сьогодні 17:00 160 0
Кривбас включений до складу учасників Суперліги з баскетболу

Рішенням Виконкому ФБУ Кривбас включений до складу учасників Суперліги з баскетболу.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Клуб виступав у Суперлізі у сезоні-2021/22 і став восьмим. У зв’язку з війною Кривбас був переведений до Вищої ліги, де в останньому сезоні зайняв друге місце.

ФБУ отримала письмові гарантії від спонсорів клубу щодо фінансування команди клубу в Суперлізі сезону-2023/24.

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