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Галатасарай підписав гравця, який міг виступати за збірну України

Вчора 22:40 280 0
Галатасарай підписав гравця, який міг виступати за збірну України

Джерело - Чемпіон.

Баскетбольний клуб Галатасарай підписав контракт з 30-річним Корі Волденом. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода підписана за схемою 1+1.

Останні два роки плеймейкер грав за мюнхенську Баварію. У минулому сезоні Євроліги він набирав 8,8 очка і робив 2,3 передачі.

В 2019 році Корі був основним кандидатом на натуралізацію для виступів за збірну України.

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