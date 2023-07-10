Галатасарай підписав гравця, який міг виступати за збірну України

Джерело - Чемпіон.
Баскетбольний клуб Галатасарай підписав контракт з 30-річним Корі Волденом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода підписана за схемою 1+1.
Останні два роки плеймейкер грав за мюнхенську Баварію. У минулому сезоні Євроліги він набирав 8,8 очка і робив 2,3 передачі.
В 2019 році Корі був основним кандидатом на натуралізацію для виступів за збірну України.
Galatasaray Nef'e hoş geldin Corey Walden 💛❤️ #FightLikeALion 🦁— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) July 10, 2023
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