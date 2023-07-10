Галатасарай підписав гравця, який міг виступати за збірну України

Джерело - Чемпіон.

Баскетбольний клуб Галатасарай підписав контракт з 30-річним Корі Волденом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода підписана за схемою 1+1.

Останні два роки плеймейкер грав за мюнхенську Баварію. У минулому сезоні Євроліги він набирав 8,8 очка і робив 2,3 передачі.

В 2019 році Корі був основним кандидатом на натуралізацію для виступів за збірну України.