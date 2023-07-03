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Голден Стейт має намір підписати важкого форварда Шарича

Хорват у липні вийшов на ринок вільних агентів
Сьогодні 09:48 218 0
Голден Стейт має намір підписати важкого форварда Шарича
#Голден Стейт

Джерело - Чемпіон.

Існує висока ймовірність того, що Голден Стейт підпише важкого форварда Даріо Шарича.

Про це повідомив журналіст Монте Пул.

Хорват у лютому став гравцем Оклахоми після обміну на Даріуса Бейзлі, а в липні вийшов на ринок вільних агентів.

  Пол: Дуже радий переходу в Голден Стейт

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