Голден Стейт має намір підписати важкого форварда Шарича

Джерело - Чемпіон.
Існує висока ймовірність того, що Голден Стейт підпише важкого форварда Даріо Шарича.
Про це повідомив журналіст Монте Пул.
Хорват у лютому став гравцем Оклахоми після обміну на Даріуса Бейзлі, а в липні вийшов на ринок вільних агентів.
Per multiple sources: UFA Dario Sarić to Warriors is high probability - 'likely' according to one source— Monte Poole (@MontePooleNBCS) June 30, 2023
Why? 1) Stretch 4; 2) High hoops IQ w/sound all-around skills; 3) Age (29) fits team's win-now approach that borders on desperation
Пол: Дуже радий переходу в Голден Стейт
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