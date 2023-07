Голден Стейт має намір підписати важкого форварда Шарича

Існує висока ймовірність того, що Голден Стейт підпише важкого форварда Даріо Шарича.

Про це повідомив журналіст Монте Пул.

Хорват у лютому став гравцем Оклахоми після обміну на Даріуса Бейзлі, а в липні вийшов на ринок вільних агентів.

Per multiple sources: UFA Dario Sarić to Warriors is high probability - 'likely' according to one source



Why? 1) Stretch 4; 2) High hoops IQ w/sound all-around skills; 3) Age (29) fits team's win-now approach that borders on desperation