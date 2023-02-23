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Збірна України поступилась Італії у кваліфікації ЧС-2023

Вчора 23:55 343 0
Чоловіча збірна України програла збірній Італії 75:85 в матчі кваліфікації на ЧС-2023.
Збірна України поступилась Італії у кваліфікації ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України у передостанньому матчі кваліфікації чемпіонату світу-2023 поступилась Італії.

Матч завершився з 85:75 на користь італійців. Ця поразка означає, що Україна вибуває з боротьби за путівку на чемпіонат світу-2023

Найрезультативнішим у України в підсумку став Іссуф Санон - 15 балів в активі. У Андрія Войналовича і Артема Пустового в підсумку 11 набраних очок.

Відбір на чемпіонат світу-2023
Кваліфікація, Другий етап
Група L
23 лютого

Італія — Україна 85:75  (23:21, 20:22, 15:14, 27:18)

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