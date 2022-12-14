Прометей переміг Клуж-Напоку у 8 турі Єврокубка

Поєдинок завершився з рахунком 105:82

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 грудня, Прометей обіграв румунську Клуж-Напоку в матчі в Єврокубку.

Поєдинок завершився з рахунком 105:82.

Найрезультативнішими гравцями матчу стали Ондржей Балвін та Ді Джей Кеннеді з Прометея - по 23 очки.

Баскетбол - Єврокубок

8 тур, 14 грудня

Прометей - Клуж-Напока 105:82 (28:27, 23:30, 28:15, 26:10)

Прометей: Балвін (23 + 6 підбирань), Кеннеді (23 + 5 підбирань + 7 передач), Клевелл (17), Липовий (13), Санон (12), Лукашов (10), Сидоров (3), Ткаченко (3), Клімов (1)