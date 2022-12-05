Головне
Збірна Бразилії розгромила Південну Корею в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 22:55 373
Гол дня: кореєць Син Хо шаленим дальнім ударом забив у ворота Бразилії
Вчора 23:42 294
Власника Чорноморця затримало НАБУ
Вчора 20:10 910
Збірна Хорватії у серії пенальті здолала Японію в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 19:43 757
Рейтинг WTA: Ястремська повернулась у ТОП-100
Вчора 14:09 256458
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд
Вчора 13:51 36577
Гол дня: Мбаппе ефектним ударом у матчі ЧС-2022 відправив збірну Польщі додому
04.12.2022 23:19 853
Збірна Англії розгромила Сенегал в 1/8 фіналу ЧС-2022
04.12.2022 22:53 695
Збірна Франції впевнено переграла Польщу в 1/8 фіналу ЧС-2022
04.12.2022 18:57 1207
Денніс Люкенс: Українська армія - найкраща в світі, а українці - неймовірні люди!
04.12.2022 17:16 2107
Прямі трансляції

Керівники ФІБА та Євроліги зустрінуться для обговорення конфлікту календарів

Вчора 22:54 179 0
Керівники ФІБА та Євроліги зустрінуться для обговорення конфлікту календарів

Джерело - basket.com.ua.

Президент Євроліги Деян Бодірога та генеральний секретар ФІБА Андреас Загкліс у вівторок проведуть першу спільну зустріч.

Про це повідомляє eurohoops.net.

Глави двох організацій обговорять конфлікт календарів, який з’явився після переходу ФІБА на відбіркові матчі збірних у ході клубного сезону.

Зустріч відбудеться у Женеві. На ній також буде присутній виконавчий директор Євроліги Маршалл Глікман.

Бодірога став керівником Євроліги у вересні. Повноваження Загклісу нещодавно продовжили до 2031 року.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бразилія - Південна Корея: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 Бразилія - Південна Корея: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 1347
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд 36577
Рейтинг WTA: Ястремська повернулась у ТОП-100 Рейтинг WTA: Ястремська повернулась у ТОП-100 256458
Заступник Павелка має російський паспорт і брав участь у груповому згвалтуванні, – журналіст Заступник Павелка має російський паспорт і брав участь у груповому згвалтуванні, – журналіст 1765
Японія - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 Японія - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 1463
Дівчина дня: Анна Модлер - гаряча південноафриканська модель та наречена гравця збірної Англії Дівчина дня: Анна Модлер - гаряча південноафриканська модель та наречена гравця збірної Англії 1412
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 14191
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 15217
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 23285 3
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 260629
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3867 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 17018