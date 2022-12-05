Керівники ФІБА та Євроліги зустрінуться для обговорення конфлікту календарів

Президент Євроліги Деян Бодірога та генеральний секретар ФІБА Андреас Загкліс у вівторок проведуть першу спільну зустріч.

Про це повідомляє eurohoops.net.

Глави двох організацій обговорять конфлікт календарів, який з’явився після переходу ФІБА на відбіркові матчі збірних у ході клубного сезону.

Зустріч відбудеться у Женеві. На ній також буде присутній виконавчий директор Євроліги Маршалл Глікман.

Бодірога став керівником Євроліги у вересні. Повноваження Загклісу нещодавно продовжили до 2031 року.