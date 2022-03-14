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Сабоніс: Більше ніколи в житті не повіримо брехунам росіянам

Сьогодні 21:09 155 0
Легендарний баскетболіст - про вторгнення росії та висловив підтримку Україні
Сабоніс: Більше ніколи в житті не повіримо брехунам росіянам
#Арвідас Сабоніс

Джерело - Tribuna.com.

Президент литовської федерації баскетболу легендарний Арвідас Сабоніс засудив вторгнення росії та висловив підтримку Україні.

"16 лютого та 11 березня - важливі дати ​​для Литви (16 лютого 1918 року було проголошено про відновлення незалежності Литви, 11 березня - прийнято декларацію про незалежність Литви - прим.). Ці дати знаменують важливі речі, які ми здобули понад 30 років тому. Ми вільні, можемо поговорити телефоном. Але, мабуть, є місця, де люди не можуть цього зробити. Слава Україні. Я не експерт, але якщо Володимир Путін не припинить війну, то, мабуть, ми будемо наступними.

Коли почалася війна, я весь час сидів перед телевізором. Після того, як Путін визнав незалежність самопроголошених ДНР та ЛНР, я думав, що росіяни заберуть цю частину України і на цьому все закінчиться. Але вони атакували Україну з усіх фронтів і звідусіль. Хто міг у це повірити? Хто б міг подумати, що така війна може статися в наші дні? Я не експерт і не політик, але я цього не очікував.

Одного ранку я прокинувся о п’ятій, увімкнув телевізор, а там виступає Путін Я одразу подзвонив своєму другові Олександру Волкову. Він надіслав мені відео з вибухом. "Де це", - запитав я. А Волков відповів, що це відео зняте через вікно його будинку.

Я не спілкуюся з росіянами. Мені доводилося листуватися з Волковим та іншими українцями. Усі вони виведені з рівноваги. А росіяни… Одні вибачаються, інші мовчать. Але після того, як в Росії узаконили 15 років позбавлення волі для тих, хто виступає проти війни, чого ще можна від них очікувати? Болісно, що деякі люди не розуміють, що відбувається у світ. Пропаганда почалася не вчора.

Ми більше ніколи в житті не зможемо повірити цим брехунам. Голуби миру, бляха. Країна миру. В чому? В підірванні дітей і простих людей? Нема слів. У мене немає бажання з ними спілкуватися.

Статистика показує, що 70% людей в Росії підтримують цю війну. Звичайно, я сподіваюся, що ця цифра буде значно меншою. Але моє слово мало що змінить. Хто розуміє, той розуміє, але не може багато зробити. І думки інших більше не зміняться. Росія показала всьому світу, що їй не можна вірити.

Все своє життя я чув, що спорт - це не політика. На жаль, спорт завжди був, є і буде політикою. Можливо, перша Олімпіада не була політикою, але це також під знаком питання. Немає жодних сумнівів, що російські клуби потрібно виключати з Євроліги. А коли вони зможуть повернутися - сказати важко. Незрозуміло, що буде з цією війною. Я не уявляю, як українці могли б у майбутньому змагатися з представниками Росії. Важко уявити такий сценарій.

Слов’яни вбивають слов’ян. Два слов’янські народи напали на інший. Жорстоко. Брат вбиває брата. Може пройти півстоліття, але образи залишилися все одно. Я не розумію, чому люди ходять до російського посольства. Росіяни свистять, з ними все зрозуміло. Це нічого не змінить. Я думаю, що мені варто звернутися до посольств Китаю, Великої Британії, США, Франції чи Німеччини. Їх потрібно заохочувати зупинити Росію і цю війну. Тільки великі країни світу можуть щось зробити", - сказав Сабоніс.

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