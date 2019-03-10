Матч регулярного сезону

У регілярній першості НБА Атланта нашого Олексія Леня прийматиме Бруклін.

Гра відбудеться 10 березня.

Початок - 2:00 за київським часом.

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До вашої уваги пряма онлайн-трансляція поєдинку Атланта - Бруклін.

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Також на Чемпіоні пряма трансляція матчу НБА Мілуокі - Шарлотт онлайн.

Нагадаємо, що нещодавно Олексій Лень встановив власний рекорд результативності в Атланті.

Джерело - Чемпіон.