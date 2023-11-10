Favbet задонатив 4 млн грн на збір UNITED24 «Безпечне Небо»

Компанія Favbet переказала 4 млн грн на проєкт фандрейзингової платформи UNITED24 "Безпечне Небо", покликаний забезпечити сили ППО системою сенсорів ідентифікації повітряних цілей.

"Ми як український бізнес розуміємо життєву важливість протиповітряної оборони особливо під час російського енергетичного терору. Своєчасність виявлення ворожої ракети або дрона підвищує ймовірність її знищення. А кожна знищена в повітрі ціль – це врятовані життя і вціліла інфраструктура", – зазначив засновник Favbet Андрій Матюха.

Система сенсорів здатна виявляти повітряні цілі, навіть ті, що летять на малих висотах, а також прогнозувати їхній маршрут для подальшої нейтралізації. Завдяки штучному інтелекту система передбачає, звідки можуть виникнути наступні загрози.

Система "Безпечне Небо" ефективно показала себе в тестовому режимі як проти крилатих ракет, так і проти БПЛА Shahed 136.

Під час випробувань в 11 регіонах України вона виявила 100% повітряних загроз без жодної помилки.

Збір на проєкт "Безпечне Небо" запустив амбасадор UNITED24 Тімоті Снайдер.