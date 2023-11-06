Головне
Визначилися фіналістки Підсумкового турніру WTA
Сьогодні 08:37 1028
Усик та Ломаченко зберегли свої позиції у рейтингу P4P від The Ring
Сьогодні 15:15 131
Золота ера Дніпра
Сьогодні 14:35 5842
40 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР
Сьогодні 14:23 7478
Шахтар - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:32 725
Шахтар - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:22 1684
Ферстаппен виграв Гран-прі Бразилії
Вчора 21:24 438
Хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу - ВІДЕО
Вчора 21:00 4582 1
Едмар залишив Металіст 1925
Вчора 20:53 781
Зоря не втримала перемогу над Вересом у 13 турі УПЛ
Вчора 18:58 542
Прямі трансляції

240 авто для фронту: Favbet Foundation системно допомагає ЗСУ

Сьогодні 14:42 103 0
240 авто для фронту: Favbet Foundation системно допомагає ЗСУ

Підрозділи Збройних Сил України та інші Сили оборони від початку повномасштабного вторгнення отримали вже 240 автомобілів за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation, повідомили представники фонду.

Чергове авто Nissan Pathfinder надійшло в розпорядження підрозділу військовослужбовця з позивним "Киянин". Це вже п’ята автівка, отримана його підрозділом за сприяння фонду.

Також нещодавно за сприяння фонду морські піхотинці Збройних Сил України отримали п’ять надувних моторних човнів. Плавзасоби вже успішно відпрацювали на Херсонщині в складі батальйону розвідки морської піхоти та були використані в рятувальній операції по евакуації поранених бійців.

"Усвідомлюючи, яке значення для наших військових мають автомобілі та яку роль вони відіграють на передовій, ми не збавляємо обертів. Наша команда продовжує шукати, купувати, готувати авто і передавати їх на фронт", – наголосив віцепрезидент Favbet Foundation Ігор Сірук.

Нагадаємо, раніше ударні роти "Армії дронів" отримали від компанії Favbet 53 нових позашляховиків Peugeout Landtrek.

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного. Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 34527
40 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР 40 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР 7478
Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо 6063
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 22652
Найуспішніший біатлоніст України Дмитро Підручний святкує день народження Найуспішніший біатлоніст України Дмитро Підручний святкує день народження 7725
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 34187
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 109476 4
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 329456 9
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 42624 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 32196
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 81783
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 84651 1