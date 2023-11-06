240 авто для фронту: Favbet Foundation системно допомагає ЗСУ

Підрозділи Збройних Сил України та інші Сили оборони від початку повномасштабного вторгнення отримали вже 240 автомобілів за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation, повідомили представники фонду.

Чергове авто Nissan Pathfinder надійшло в розпорядження підрозділу військовослужбовця з позивним "Киянин". Це вже п’ята автівка, отримана його підрозділом за сприяння фонду.

Також нещодавно за сприяння фонду морські піхотинці Збройних Сил України отримали п’ять надувних моторних човнів. Плавзасоби вже успішно відпрацювали на Херсонщині в складі батальйону розвідки морської піхоти та були використані в рятувальній операції по евакуації поранених бійців.

"Усвідомлюючи, яке значення для наших військових мають автомобілі та яку роль вони відіграють на передовій, ми не збавляємо обертів. Наша команда продовжує шукати, купувати, готувати авто і передавати їх на фронт", – наголосив віцепрезидент Favbet Foundation Ігор Сірук.

Нагадаємо, раніше ударні роти "Армії дронів" отримали від компанії Favbet 53 нових позашляховиків Peugeout Landtrek.

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного. Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.