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FAVBET зібрав зірок українського спорту в мотивуючому відео

Сьогодні 22:30 121 0
FAVBET зібрав зірок українського спорту в мотивуючому відео

Джерело - Чемпіон.

Заради того, щоб підтримати тебе в період постійних тривог та емоційної напруги. Адже спорт — найкращий засіб, що відволікає та дає сили рухатися до перемоги.

Дивімось відео кампанії "Спорт підтримає тебе"

FAVBET завжди обирає для співпраці кращих у своїй сфері. У новому сезоні компанія стала партнером федерацій хокею та баскетболу, титульним спонсором Шахтаря, підписала зірок дзюдо та волейболу — Дар'ю Білодід та Юлію Герасимову. У новій кампанії кожен з них ділиться власним досвідом у боротьбі з пресингом та напругою. Хто як не спортсмени знають краще, що заради класних результатів потрібно вчасно робити тайм-аути.

FAVBET — один із лідерів української індустрії розваг, який дає українцям можливість відпочити задля подальшого руху вперед. 

"Ми прагнули створити відео, що надихає. Таке, що підбадьорить і вмотивує. Зібрати лідерів думок у різних видах спорту, щоб правдиво говорити з аудиторією в цей складний час. Наша мета: достукатися до максимальної кількості українців та підтримати їх. Тому ми не плануємо зупинятися на звичних формах реклами, а продовжимо запускати спецпроєкти та створювати контент, сповнений позитивних емоцій",  — Head of Brand FAVBET Олександр Тарасов.

До розробки й створення відео та масштабної рекламної кампанії були залучені креативне агентство Taktika та продакшн-студія Electric Sheep Film.

Пам’ятай про тайм-аути та знай: спорт завжди підтримає тебе.

Залишайся всередині гри з FAVBET.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК “ФАВБЕТ”" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 зі змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК “ФАВБЕТ”" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за №433.

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