«Армія Дронів» за місяць вразила майже 140 танків та 270 артилерійських систем ворога, — Мінцифри

Джерело - Чемпіон.

За місяць – з 4 вересня до 2 жовтня – "Армія Дронів" вразила 136 танків, 270 артилерійських систем, включно з САУ.

Про це свідчить статистика "Армії Дронів", опублікована Віцепрем’єр-міністром, Міністром цифрового розвитку Михайлом Федоровим за останні 4 тижні. Тільки за останній тиждень "Армія Дронів" вразила рекордну кількість російської артилерії.

"У росіян – мінус 69 систем і 17 самохідних артилерійських установок. Більше ураженої арти – менше снарядів по позиціях наших військових і прифронтових містах. За останній тиждень оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки, серед якої – 33 танки, 41 вантажівка та купа іншого обладнання", – повідомив Федоров.

За місяць кількість ураженої техніки сягла 793 одиниць. Також уражено понад 340 одиниць особового складу.

"Дрони кардинально змінили хід бойових дій, і нашим Збройним Силам важливо мати перевагу над ворогом у кількості дронів, їхній якості та майстерності операторів. Ми пишаємося тим, що передали ударним ротам "Армії Дронів" нові пікапи, аби оператори мали можливість оперативно і безпечно виїжджати на позиції і повертатися з бойових завдань цілими й неушкодженими", – підкреслив засновник Favbet і президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

Нагадаємо, "Армія Дронів" продовжує комплектацію ударних рот сучасним транспортом. Придбані компанією Favbet 53 нові пікапи вже допомагають операторам дронів знищувати ворожу техніку. На сьогодні в рамках програми "Армія Дронів" за підтримки партнерів вдалося укомплектувати вже 17 ударних рот БпЛА в складі бригад ЗСУ. У процесі комплектації – понад 50 ударних рот БпЛА. До кінця року планується укомплектувати понад 60 ударних рот, які знищуватимуть ворога на фронті за допомогою безпілотних технологій.