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Сили оборони отримали вже 230 авто за сприяння Favbet Foundation

Сьогодні 16:38 100 0
Сили оборони отримали вже 230 авто за сприяння Favbet Foundation

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation підрозділи Збройних Сил України та інших Сил оборони країни отримали 230 авто від початку повномасштабного вторгнення, повідомили представники фонду.

"Автомобіль – це розхідний матеріал на війні, особливо в умовах конфлікту такої високої інтенсивності. Доволі часто наявність справного авто у наших військових може мати вирішальне значення для збереження їх життів та здоров’я. Ми продовжуємо працювати над поставкою автомобілів до ЗСУ, і позначка в 230 авто – точно не кінець", – наголосив віцепрезидент фонду Ігор Сірук.

Днями ЗСУ отримали від фонду повнопривідний автомобіль Volkswagen Bora. Авто передано в розпорядження підрозділу ЗСУ, який виконує завдання в районі міста Часів Яр на Донеччині.

Також за останній тиждень фонд передав ЗСУ одразу два автомобілі – мікроавтобус Volkswagen LT35 та повнопривідний турбодизельний позашляховик Hyundai Santa Fe.

Автомобілі передано до мінометної батареї, яка працює на Куп’янському напрямку. Також навчальний центр цього підрозділу отримав телевізори та оргтехніку.

Крім того, десантно-штурмова бригада Збройних Сил України отримала за сприяння фонду мікроавтобус Volkswagen Transporter. Автомобіль уже працює на передовій, допомагаючи виконувати бойові завдання 95-ій ОДШБ.

Позашляховик Mitsubishi L200 передано Силам Спеціальних Операцій (ССО) у центр спеціального призначення, який працює на ключових напрямках фронту. Також Favbet Foundation передав ЗСУ на східний напрямок черговий позашляховик Nissan Navara.

Це авто працює на сході України в складі стрілецької роти, залученої до виконання бойових завдань на критично важливих ділянках фронту. Нагадаємо, до числа 230 авто також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 115 дронів різного типу, в тому числі ударного. Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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