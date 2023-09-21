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24 дрони для захисників до 24 річниці FAVBET

Сьогодні 17:10 112 0
24 дрони для захисників до 24 річниці FAVBET

Джерело - Чемпіон.

До 24-ої річниці FAVBEТ підрозділи Головного управління розвідки отримали новий пакет допомоги. За підтримки FAVBET Foundation розвідникам передали 12 дронів Mavic 3 Pro та 12 FPV-дронів для виконання бойових завдань на фронті. Всього 24 — по одному за кожен рік діяльності компанії.

Крім цього розвідники отримали пікап Nissan Navara, який було повністю переобладнано під потреби розвідувальних місій, в тому числі додано камери нічного бачення.

"Всі ми щодня бачимо, яку роль на фронті відіграють дрони. Це не лише очі нашої армії, а й ефективний інструмент знищення ворожої техніки та живої сили. Дрони рятують життя нашим захисникам, а це безумовний пріоритет. Ми щодня бачимо відео, на що здатні дрони і яке значення вони мають у сучасній війні. Чим більше ми матимемо таких дронів, тим ближчою буде наша перемога", — зазначив засновник Favbet та президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

"Єдине свято, якого ми дійсно чекаємо — Свято Перемоги. Тому навіть у день народження підтримуємо тих, хто його наближає. FAVBET та Favbet Foundation з перших днів вторгнення системно підтримують Сили оборони, забезпечуючи передові підрозділи сучасним радіотехнічним обладнанням, приладами нічного бачення, а також поставляючи на фронт автомобілі", — віцепрезидент благодійного фонду Favbet Foundation Ігор Сірук.

Всього за час війни за підтримки FAVBET та благодійного фонду Favbet Foundation українська армія отримала понад 220 авто та понад 115 дронів. Сумарна сума допомоги Силам оборони станом на вересень склала понад 150 млн грн. Зокрема, компанія передала ₴57,5 млн на 53 нові пікапи для оснащення "Армії дронів" та стала найбільшим корпоративним донором "Операції "Єдність" із закупівлі 10 тис. FPV-дронів, перерахувавши ₴10 млн.

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